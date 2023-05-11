Bakan Kurum: Sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İstanbul'un en büyük probleminin deprem olduğunu, deprem gerçekliğini asla unutmadan çalıştıklarını söyledi.

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına değinen Kurum, "Bu irade bugün, İstanbul'da tam 700 bin yuvayı yenileyen iradedir. Şimdi yine, yeniden, en güçlü sesle güvenli konutlar, huzurlu yuvalar diyoruz. 'İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü' diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Yine hep birlikte; 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde, toplam 1,5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un hiçbir ilçesinde, hiçbir sokağında tek bir riskli yapı bırakmayacaklarını belirten Kurum, çalışarak bu şehrin nefes alanlarını açacaklarını dile getirdi.

İstanbul'u baştan aşağı dönüştüreceklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'u kimsenin insafına, kimsenin beceriksizliğine terk etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi Kılıçdaroğlu ve korosu 'Sana söz' diyor ya... Onlara diyoruz ki, İstanbul 'Sana söz' demekle yetinmez. Sözünün eri olacaksın. Siz sözlerinizi tutmadınız. Söz uçar ama eser kalır. Söz uçar ama yatırım kalır. Söz uçar ama hizmet kalır. İstanbul vizyon ister. Bu şehri, kendi varlığını sadece mikrofon tutarken gösterenlerin, iş başında değil şov peşinde olanların, ceketini proje başlatırken değil sadece mitinglerde geleceğimize saldırırken çıkaranların, algıdan, çalgıdan, reklamdan başka tek bir maharetleri olmayanların ihmalkarlığına teslim etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz."

Esenler'in bugüne kadar kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Kurum, kendilerinin de gelecek nesillere çok daha güzel bir Esenler ve İstanbul bırakmak için şehircilik yatırımları ve kentsel dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar Esenler'de yürüttükleri çalışmalara işaret eden Kurum, şunları aktardı:

"Esenler'de depreme karşı dayanıksız yapı oranı, 2009 yılında yüzde 86 idi. Biz öyle çok çalıştık ki bugün bu oranı yüzde 55'ler seviyesine kadar düşürdük. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şehirde, sizin oturduğunuz binaların yüzde 30'unu 14 yılda yeniledik demek, vatandaşımızı güvenli yuvalara taşıdık demek. İşte Esenler'de Türkiye'nin ilk akıllı şehrini kuruyoruz. Burada tam 60 bin konut yapıyoruz. 2 bin 108 konutumuzu ağustos ayında Cumhurbaşkanı'mızla hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi yine çok yakında 2 bin 833 konutumuzu da sizlere teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız bizzat planları inceledi ve ne dedi biliyor musunuz? 'Esenler ve çevresindeki kardeşlerimize çokça yeşil alan armağan edelim. Her yerinde binalar olmasın. Burayı öyle bir yapın ki; alanın en az yüzde 68'inde yeşil alanlar olsun, okullar olsun, spor alanları olsun, bahçeler olsun, yürüyüş yolları, bisiklet yolları olsun.'. Başka ne dedi? '2,5 milyon metrekarelik alanda da millet bahçemizi yapalım. Sadece Esenler'in değil, tüm İstanbul'un nefes alacağı bir yaşam alanı sunalım. Benim Esenlerli kardeşimin, en az 15 metrekare yeşil alanı olsun, 30 metrekare sosyal alanı olsun.' dedi. İşte vizyon budur, işte milleti için en ince detayı düşünmek budur."

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, Teknoloji Geliştirme Bölgemizi unutabilir miyiz? İşte gençlerimiz burada. Sizler için, kuluçka merkezleri, dene yap atölyeleri, AR-GE merkezleri, bilişim merkezleri, yazılım atölyeleri yapıyoruz. Esenler'in gençleri buraya gelecekler, yeni teknolojileri öğrenecekler. Girişimci gençlerimizin önünü sonuna kadar açacağız. Burada tam 15 bin gencimizi istihdam edeceğiz. Peki, Esenler'den ve çevre ilçelerden kardeşlerimiz bu alana taşındı, bıraktıkları evler ne olacak? Oraları da yıkacağız, tamamen yeşil alana, spor alanına, sosyal alanlara çevireceğiz. Esenler ve çevresinde adeta yeşil hatlar, yeşil ağlar, sosyal ağlar oluşturacağız. Esenler nefes alacak, İstanbul nefes alacak."

"ERDOĞAN BİZE ELİ NASIRLI BABALARIN, AĞZI DUALI ANALARIN EMANETİDİR"



Bugüne kadar tüm başarılarını belediyelerle, teşkilatlarla ve vatandaşlarla birlikte başardıklarını dile getiren Kurum, azim ve kararlılıkla güzel yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen mitingin sloganının "Türkiye Sana Emanet" olduğunu ifade eden Kurum, 21 yıldır Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ın da Esenlerlilere ve 85 milyona emanet olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın, mazileri, bugünleri ve yarınları olduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 bin yıllık tarihimizin, 1000 yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir Cumhurbaşkanı'mız bize, 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. 'Yeter söz milletindir' diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir Cumhurbaşkanı'mız bize, 'Devlet, millet içindir' diyen Turgut Özal'ın, 'İman varsa, imkan da vardır' diyen Erbakan Hocamızın emanetidir. 'Gençler, hepiniz birer Türk bayrağısınız.' diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir. 'Bana imanımın ışığı yeter' diyen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize, eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların, yavrularımızın emanetidir. O, bize, İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir."

"SIRTINI TERÖR ÖRGÜTLERİNE DAYAYANLAR KAYBEDECEK"



Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkıp yanında duracaklarını vurgulayan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olarak nitelediği 14 Mayıs'ta liyakatsizliğin kaybedeceğini, ehliyetin kazanacağını söyledi.

Türk halkının terör örgütleriyle kol kola yürüyenlere geçit vermeyeceğini ve yatırımların durmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük Türkiye yürüyüşümüze hiç kimse, hiçbir güç engel olamayacak. 14 Mayıs'ta, siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak."

Kurum, konuşmasının ardından seçim otobüsü üzerinde milletvekili adayları ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile vatandaşları selamlayarak, karanfil attı.