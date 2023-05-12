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Politika

Bakan Kurum: Tek yaptıkları yalan, iftira ve bahane

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini eleştirerek, 'Daha 1500 konutun anahtarını teslim edememişler. İstanbul'la ilgilenmiyorlar ki. Arasan ya tatildeler ya da diğer illerde gelecek kaygısı içerisindeler. İşte oralara gidip provokasyon yapıyorlar, oraları karıştırıyorlar. Tek yaptıkları bu. Yalan, iftira, bahane.' dedi.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Tek yaptıkları yalan, iftira ve bahane
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Maltepe Adnan Kahveci Bulvarı'nda seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İstanbul'da olduğu gibi Maltepe'de ne kadar eski ve riskli yapı varsa dönüştüreceklerini söyledi.

Dönüştürülecek konutların maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını hatırlatan Kurum, bugün itibarıyla bağımsız bölüm başvuru sayısının 666 bin olduğunu açıkladı.

Maltepe'de ve İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacakları sözünü yineleyen Kurum, "Milletimizle el ele, gönül gönüle dönüşümümüzü gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Maltepe'deki ilgililerin kendisine, "Bir kat verildiği zaman kendiliğinden dönüşür." dediğini aktararak, Küçükyalı, Çınar, İdealtepe ve Altıntepe mahallelerinde bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kurum, "Bu sefer vatandaşlarımızın istediği o bir katı, imar iskanını yapmak suretiyle vereceğiz. Vatandaşımızla birlikte dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB yönetiminin, "Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapacağız" sözünü verdiğini, ancak 4 yıl geçmesine rağmen bu sözün yerine getirilmediğini vurgulayan Kurum, "Daha 1500 konutun anahtarını teslim edememişler. İstanbul'la ilgilenmiyorlar ki. Maltepe'ye geldiler mi? Sizin hatırınızı sordular mı? Arasan ya tatildeler ya da diğer illerde gelecek kaygısı içerisindeler. İşte oralara gidip provokasyon yapıyorlar, oraları karıştırıyorlar. Tek yaptıkları bu. Yalan, iftira, bahane." diye konuştu.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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