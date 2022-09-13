Bakan Kurum: TOKİ dünyaya model oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, "Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 14 Kasım 2003, yer; Rize Toplu Konut Temel Atma Töreni. Değerli olan milletin teveccühü ve takdiridir. Tek milletimiz dışarıda kalmaksızın aziz milletimizin topyekün mutluluğudur dediniz. Milyonlarca sıcak yuvayla tek ölçüsü millet olan milletiyle yek vücut olan devletin nasıl ihdas edileceğini gösterdiniz. Hayalleri elinden alınan, ev alamayan kardeşlerimize umut oldunuz. TOKİ canla başla çalıştı. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyaya model oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan asla dönmeyeceğiz." diye konuştu.