İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8305
  • EURO
    21,4666
  • ALTIN
    1257.37
  • BIST100
    4466.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kurum: Tüm çabamız gençlerimizin geleceği için
Politika

Bakan Kurum: Tüm çabamız gençlerimizin geleceği için

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Tüm çabamız gençlerimiz için gençlerimizin geleceği için onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için. Gençlerimiz söz sahibi değil, bu ülkenin her alanında hak sahibi olsunlar.' dedi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Tüm çabamız gençlerimizin geleceği için
ABONE OL

AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Maltepe Sahili'nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut Spor Kulübünden basketbol oyuncuları ve gençlerle sahaya çıktı.

Üç ayrı takımla ayrı ayrı maçlar yapan Kurum'un attığı üçlük atışlar alkış aldı.

Maç sonrası konuşan Bakan Kurum, zaman zaman gençlerle buluştuğunu, bazen futbol bazen de basketbol maçı yaptıklarını belirterek, aynı zamanda gençlerin fikirlerini, önerilerini ve geleceğe dair düşüncelerini almaya çalıştığını söyledi.

AK Parti'nin Gençlik Kolları ile bu tarz programlar düzenlediklerini aktaran Kurum, bunun sonucunda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında gençlere yüzde 20 kontenjan ayırma kararı aldıklarını kaydetti.

Kurum, "Tüm çabamız gençlerimiz için gençlerimizin geleceği için onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için. Gençlerimiz söz sahibi değil, bu ülkenin her alanında hak sahibi olsunlar. Onların görüşleri doğrultusunda, 81 ilimizde inşa ve ihya hareketini yürütüyoruz. Eserlerimizi yapıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz daha iyi şartlarda eğitim alsınlar. Daha iyi şartlarda yaşasınlar. Yeşilin, mavinin içerisinde huzur içerisinde yaşadığı, güven içerisinde yaşadığı, geleceğe umutla, güvenle baktığı bir Türkiye olsun." diye konuştu.

Her alanda kendine yeten, ülkesini büyüten, geliştiren bir Türkiye istediklerini vurgulayan Kurum, buna yürekten inandığını kaydetti.

- "Dostluk kazandı, kardeşlik kazandı"

Kurum, bugünkü maçı oynama fikrinin de daha önce bir araya gelip basketbol oynadığı gençlerden geldiğine dikkati çekerek, "Onlar bizi yenmişti. Dedik ki 'Biz 10 gün sonra bir daha geliyoruz ama biraz daha güçlü geleceğiz.' Bugün de milli takımdan profesyonel sporcularımızla yine kulüplerimizden sporcularımızla buraya geldik. Dostluk kazandı, kardeşlik kazandı. Hep birlikte vakit geçirdik burada." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, bir süre sohbet ettiği sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • maltepe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.