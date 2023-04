Bakan Kurum: Türkiye'yi ileri götürmekten bir milim geri durmadık

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Asya Tokat Dernekleri Federasyonu organizasyonunda Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezinde düzenlenen "Tokatlılar Buluşması"na katıldı.

Kurum, önceki gün Mardin'de şehit düşen Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü rahmetle andı, ailesine, sevenlerine ve Tokatlı hemşehrilerine başsağlığı diledi.

Deprem bölgesindeki ilk konutların anahtar teslimlerinin önceki günlerde gerçekleştiğini anımsatan Kurum, "Artık vatandaşlarına hızlı ve güçlü çözümler üreten bir Türkiye var. Bu 21 yılda sessiz devrimi sizler gerçekleştirdiniz. Bu, Türkiye'nin resmidir ve bu AK Parti'yle, Cumhur İttifakı'mızla, devlet-millet birlikteliğinin fotoğrafıdır. Bu resim, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin vizyonudur" diye konuştu.

Kurum, İstanbul'a hizmet etmiş, eser bırakmış sembol isimleri anarak, "Bize düşen de Eyüp Sultan'ın, Sultan Fatih'in, Akşemsettin'in, Abdülhamid Han'ın torunları olarak emaneti en iyi şekilde korumaktır, güzelleştirmektir, istikbale güçlü bir şekilde taşımaktır. İşte bu anlayışla biz de bu aziz şehri güçlü bir şekilde geleceğe taşımak istiyoruz, evlatlarımıza daha güzel bir gelecek sunmak için tüm ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, "Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına hizmet götürüyoruz. Buna en yakın şahit aslında sizlersiniz, Sancaktepe'dir, İstanbul'dur, Tokatlı kardeşlerimizdir. Ben 81 ile gittim, 5 senedir bakanlık vazifesini yürütüyorum. 81 ilde nerede vatandaşımızın bir ihtiyacı olsa biz hemen orada olduk." dedi.

Kurum, vatandaşlarla el ele, gönül gönüle afetzede şehirler için yapılması gereken işleri bir bir yaptıklarını anlatarak, hiçbir zaman iftiraların, polemiklerin arkasında olmadıklarını, bahanelere sığınmadıklarını, vatandaşlar kendilerinden ne istiyorsa onu yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞÜMÜMÜZÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İstanbul'un dönüşümü için gayret gösterdiklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'da bayramın birinci günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız tüm İstanbullu kardeşlerimize müjdeledi. Asrın dönüşümünü, büyük İstanbul dönüşümünü müjdelediler ve 'Yarısı bizden' dediler. 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünde 500 bin konutu yerinde, 500 bin konutu yine Anadolu ve Avrupa Yakası'nda olmak üzere 1,5 milyon konutluk rezerv alan belirledik. Bu alanlarda hızlı bir şekilde dönüşümümüzü gerçekleştireceğiz. Orada vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde başvuruları gidip yerinde inceleyeceğiz ve riskli olduğunu düşündüğümüz, vatandaşlarımızın 3'te 2 çoğunluğu sağladığı binalarda maliyetin yarısını biz karşılayacağız ve TOKİ'mizle binalarımızı dönüştüreceğiz. TOKİ'miz nasıl bugüne kadar 1,2 milyon konutumuzu yaptıysa, sapasağlam ayakta duruyorsa, aynı anlayışla bu çalışmayı yapacağız."

Bakan Kurum, vatandaşların 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle evlerine kavuşacaklarını ifade ederek, ''Bu süreçte vatandaşımıza 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı yapıyoruz. Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 354 bin 438 bağımsız bölüm şimdiden başvurdu, 61 bin binamız başvuru yaptı. Sancaktepe'mizde başvuru sayımız da 807 bina. Bu da yeni Sancaktepe için oldukça iyi bir rakam. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 420 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım atıyoruz." dedi.

Geçmişten bugüne Tokat'ta yapılan hizmet ve yatırımlara değinen Kurum, ilde şu an 6 millet bahçesi yapıldığını, kentin Anadolu'nun yeşil ve ekolojik koridorunun merkezi olacağını kaydetti.

Birliği, beraberliği güçlendirmenin yanı sıra Türkiye'nin bağımsızlığının mücadelesini verdiklerini belirten Kurum, "Birileri gibi bahanelerin arkasına saklanmadık. Hep işimizin başında olduk, işimizle uğraştık ve milletimize eser üretmekten, Türkiye'yi ileri götürmekten bir milim geri durmadık. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda da hiçbir altyapı eksiği kalmadı. Eğitimi yükselttik, kültürel hazinelerimizi koruduk, ulaştırma ve sağlık devrimlerini gerçekleştirdik. Çevremizi, doğamızı koruduk. Şehircilikte milyonlarca yeni yuvayı biz kurduk." diye konuştu.

Kurum, seçimlerin kritik olduğuna vurgu yaparak, şöyle dedi:

"14 Mayıs da 'Eser kervanı sürsün.' diyenlerle yine, 'Bu ülkenin geleceğine dair hiçbir yatırım yapmayalım.' diyenlerin seçimi olacaktır. 'Bu ülke büyüsün, gelişsin, üretsin, SİHA'sıyla, Togg'uyla, İHA'sıyla, TCG Anadolu'suyla dünyaya meydan okusun.' diyenlerle işte, 'Biz seçimin hemen ardından SİHA üretimini gözden geçireceğiz, Togg yerli değil, TCG Anadolu gemisine ihtiyaç yok. Biz Doğu'da, Güneydoğu'da niye savaş veriyoruz?' diyenlerle, 'Bu ülke dünyada söz sahibi olsun. Her alanda kendine yetsin, her alanda üretsin, her alanda istihdam oluştursun.' diyenlerin seçimi olacaktır. Ve eminiz ki Tokatlı kardeşlerim, 15'lilerin torunları olarak Cumhurbaşkanı'mızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyeceksiniz, biz buna yürekten inanıyoruz."

Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Asya Tokat Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bekir Yılmaz, Tokat Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, bazı milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.