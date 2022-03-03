Bakan Muş Macar büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 17:00

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Bakan Muş, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Macar büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı.

Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin her alanda güçlenmeye devam ettiğini belirten Muş, iki ülke arasında birçok alanda ortak iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

Muş, Türkiye'nin Macaristan ile olan ikili ticarete büyük önem verdiğini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar dolara ulaştırılması için çalıştıklarını ve göstergelerin kısa bir süre içinde bu hedefe ulaşılacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Muş, "2021'de ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla oranla yüzde 11'lik artış göstererek, 3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ülkemizin, Macaristan'daki yatırımları 750 milyon dolara ulaştı. Türk müteahhitleri Macaristan'da bugüne kadar yaklaşık 780 milyon dolarlık proje hayata geçirmişlerdir." diye konuştu.

Türkiye ile Macaristan'ın ortak girişim neticesinde üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğine işaret eden Bakan Muş, "Türkiye-Afrika ilişkileri, Afrika girişimi ve Afrika Ortaklık politikalarımız ile son 20 yılda ivme kazanmıştır. Afrika ile gelişen ilişkilerimizin en somut örneği, kazan-kazan ilkesiyle hızla artan ticaretimiz olmuştur." dedi.

Bugün Budapeşte'de düzenlenecek olan Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu'na da katılacağını kaydeden Muş, hem Türk hem de Macar eximbanklarının verdiği destek sayesinde Afrika'da, Türk ve Macar iş insanlarının ortak projelerinin hayata geçirildiğini söyledi.

Muş, "Türkiye ve Macaristan özel ilişkilere sahip. Macaristan, Türkiye Cumhuriyetini ilk tanıyan devletler arasında yer almış, iki ülke arasındaki dostluk anlaşması, Cumhuriyetin ilanından sadece 7 hafta sonra 18 Aralık 1923 tarihinde imzalanmıştır." diye konuştu.

Bakan Muş, Türkiye'nin, Macaristan ile Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütü ve Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliği ve dayanışmaya büyük önem verdiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki eğitim alanındaki ilişkilerin 1870'de Budapeşte'deki ELTE Üniversitesinde Türkoloji bölümünün kurulmasıyla başladığını, bu ilişkilerin bugün de güçlenmeye devam ettiğini belirten Muş, halen Macaristan üniversitelerinde bine yakın Türk öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye katılım perspektifinin açık tutulmasının, AB için en iyi jeopolitik yatırım olacağını belirten Muş, Türkiye ile AB arasında gümrük birliğinin güncellenmesinin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Muş, Macaristan'ın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilkeli desteğinin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Muş, hiçbir savaşın kazananının olmayacağını, bu yüzden Rusya-Ukrayna savaşının da bir an önce diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkati çekti.