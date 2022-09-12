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Politika

Bakan Nebati açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklamalardan bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz. Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız. Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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