Bakan Nebati: Yılda 8 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek

Bakan Nebati, kentteki programları kapsamında ilçede yapımı tamamlanan ve sulama için çalışmaların sürdüğü Aksıfat Barajı'nda incelemelerde bulundu, DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'den bilgi aldı.

Nebati, gazetecilere, yaptıkları otoban, baraj ve göletlerin hem Mersin'e hem de Türkiye'ye önemli katkı sağladığını söyledi.

Aksıfat Barajı'nın tamamlandığını belirten Nebati, "Barajın bizzat kendisi 900 milyon lira gibi bir yatırımla gerçekleştirilmiş oldu. Şu anda barajda 83 metrelik bir yükseklik var. Bu barajın su toplama kapasitesi yaklaşık 61 milyon metreküp. Yılda 8 milyon kilovatsaat elektrik üretecek." diye konuştu.

Nebati, barajın bir taraftan elektrik üreteceğini bir taraftan da sulama işlevi ve içme suyu ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

Aksıfat Barajı'nın kentin 8,3 milyon metreküplük içme suyu ihtiyacını karşılayacağına da dikkati çeken Nebati, "Yaklaşık 10 bin futbol sahası büyüklüğünde, yani 68 bin dekarlık bir alan da sulama imkanına kavuşmuş olacak. Sadece Pamuklu Barajı ve Aksıfat Barajı'yla toplam sulanacak olan alan 250 bin hektara yakın bir alanı kapsamış olacak." ifadelerini kullandı.

Nebati, yaptıkları yatırımlarla bölge halkının üretimlerini ve gelirlerini artırma imkanını sağladığını aktardı.

Bu barajın sulama imkanlarından Silifke'de 11, Erdemli'de 16 yerleşim alanının faydalanacağını belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Bölgede çok ciddi bir alanda üretilen narenciye, çilek, kivi, zeytin ve sebze üretiminde yüksek bir verimlilik artışına şahitlik yapmış olacağız. Elbette ekonomiye de katkısı var. Yaklaşık barajın 900 milyon ve toplam sulama alanlarıyla beraber yapılacak yatırım miktarı 2,5 milyar lirayı bulan bu devasa baraj ekonomiye de yılda 500 milyon liralık bir katkı sağlarken, istihdama da 6 bin 500 kişilik imkan katmış olacak."

Bakan Nebati, Mersin'e devasa yatırımlar yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların enerji, turizm ve tarım alanlarına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yapılan çalışmaların Mersin'e milyarlarca liralık yatırım olduğunun altını çizen Nebati, bu yatırım hamlelerinin devam edeceğini kaydetti.