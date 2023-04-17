Bakan Özer: Çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Özer, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ı ziyaret etti.

Ardından Fatsa Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışında konuşan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Özer, deprem bölgesinin devletin tüm imkanlarının kullanılarak çok hızlı bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti.

Özer, "Sayın Cumhurbaşkanım beni size emanet etti" ifadesini kullanarak "Ben de Milli Eğitim Bakanı olarak ve Ordu milletvekili adayı olarak Ordu'nun tüm problemlerini emanet olarak alıyorum. İnşallah bundan önce 20 yılda nasıl Ordu'ya eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar her türlü yatırım yapılmışsa bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde Ordu'muza hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Bir müjdeyle sözlerine son vereceğini dile getiren Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Fatsa'mızın beklediği çok önemli bir proje var. Fatsa çevre yolu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda yatırım programına dahil ediyoruz. Böylece inşallah 2023 yılında da Fatsa çevre yolunu, artık ilk ihalesi temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bizler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Çünkü bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Çünkü bizim Fatsalı kardeşlerimiz gibi yol arkadaşlarımız var. İnşallah sizlerle birlikte bu kutlu yürüyüşü çok başarılı bir şekilde tamamlayacağız."

- Bakan Özer, Fatsa'da iftar programına katıldı

Açılışın ardından ilçe esnafıyla bir araya gelerek bol kazanç dileklerini ileten Özer, vatandaşlarla da sohbet etti.

Özer, Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı iftar programına katıldı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Ordu'da ve Fatsa'da olmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek "Ordu'muz, Tokat'ımız, Fatsa'mız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yepyeni bir yüzyıla girecek. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda Cumhuriyet'in birinci yüzyılının tüm eksiklikleri giderildiyse işte bizler de tüm buradaki aday arkadaşlarımızla birlikte Ordu'nun her türlü eksikliğini gidermeye, sorunlarını çözmeye geldik. Sizlerle birlikte yol yürümeye geldik." ifadelerini kullandı.

Destekleri dolayısıyla teşekkür eden Özer, herkesin Kadir Gecesi'ni kutladı.