Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm elzemdir

Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu'nun açılışında yaptığı konuşmada, gün içinde Bursa'da bazı açılış, anahtar teslim ve temel atma törenlerine katıldığını anımsattı.

Anadolu coğrafyasında tüm güzelliklerin toplandığını belirten Özhaseki, "Bu coğrafyanın da bir kusuru var. Hatta bir değil iki tane kusuru var. Birisi fitne odakları bir türlü bitmek bilmez. Yerin altında gözükürler. Yurt dışından da tahrik ederler onları ve bunun neticesinde de başımıza bela olur. İkincisi de depremsellik. Böyle iki kusurumuz var." ifadelerini kullandı.

Bu coğrafyada binlerce yıldır beraber yaşanıldığını vurgulan Özhaseki, "Hiç kimsenin yaşam tarzı bizi ilgilendirmiyor. İnsanlar ister modern bir yaşamı tercih etsinler, isterse muhafazakar bir yaşamı tercih etsinler, başımızın üstünde yeri var. Aynı gemide yaşadığımız için birbirimizi sevmekten, kol kola girmekten başka da çaremiz yok." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem gerçeğine işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bile hareketli 500'e yakın fay hattı var. En önemli fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı. Van civarından başlıyor, yaklaşık 80 senelik bir süre içerisinde önce Niksar, Tosya, Bolu, Abant, Gölcük'e kadar gelmiş. Şimdi Adalar segmentinde bekliyor. Allah korusun bu kırılırsa ki tarihsel geçmiş ve gerçeklik kırılacak gibi gözüküyor. Ne zaman kırılacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. İşte o zaman çok acı çekeriz. Çok dizimize vururuz, çok ah ederiz. Binlerce yıldır hareketli olan bu hattından dolayıdır ki bizim bir an önce yenilenmemiz lazım. Bir an önce evlerimizi dönüştürmemiz lazım. Kentsel dönüşüm bunun için elzemdir. Biz deprem ülkesiyiz, bunu bilelim. Her deprem olduğunda dizimize vurup ah edip devam edemeyiz."

- "BİRBİRİMİZİ YİYEREK BİR YERE VARAMAYIZ"



Bakan Özhaseki, yaklaşan depremler karşısında herkesin çok ciddi adım atması gerektiğini vurguladı.

Kentsel dönüşümü doğru yapmanın tek yolunun, bakanlık, belediye ve vatandaşın el ele vermesi, anlaşıp beraber çalışması olduğunu dile getiren Özhaseki, "Vatandaşa en az şekilde külfet getirecekler. Bazen de hiç gelmeyecek belki, hesaplar neticesinde ama eğer bir belediye kendi bölgelerini hesaplayıp oradaki vatandaşlarla görüşüp, ikna edip, Bakanlık tarafına geliyor, 'Elinizde hangi imkanlar varsa gelin beraber yapalım' diyorsa en başarılı belediye başkanı o." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, iki gün önce İzmir'de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"25 senedir Cumhuriyet Halk Partili bir idare var orada. O gördüğünüz kordonun 200 metre gerisine gidin. Emin olun köylerimizden daha geri. Briketten yapılmış evler, rastgele yığınlar, en ufacık deprem olduğunda yerle bir olacak binlerce ev var. Çırpınıyoruz, yırtınıyoruz. 'Türkiye deprem ülkesi. Bir an önce kentsel dönüşüm yapalım. Eşlerimizi, yavrularımızı kaybetmeyelim' diye dillerimizde tüy bitti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız uykusunu yitiriyor. Bizler gece gündüz her yerde seferberlik ilan ettik ama ne yazık ki bu arkadaşların hiçbirisinin kentsel dönüşüme girmeye niyeti yok."

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Özhaseki, "Birbirimizi yiyerek bir yere varamayız. Birbirimizin ayağına çelme atarak bir yere varamayız. Hasetlikle bir yere varamayız. Bir araya gelerek akıl ne icap ediyorsa, doğruluk neyse, iyilik neyse, kol kola girerek ve yardımlaşarak işi çözebiliriz. Kentsel dönüşüm de böyle bir şey." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da açılan bağlantı yolunun kent trafiğini rahatlatacak önemli adımlardan olduğunu belirterek, yeni dönemde kentsel dönüşümde de önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.