İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2024 Pazartesi / 14 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5912
  • EURO
    34,7146
  • ALTIN
    2473.03
  • BIST100
    9778.58
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Özhaseki'den Özgür Özel'e sert cevap: Demagoji yapmayın
Politika

Bakan Özhaseki'den Özgür Özel'e sert cevap: Demagoji yapmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yaptığı açıklamalarını çarpıtan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert bir cevap verdi. Bakan Özhaseki, “Demagoji yapmayın. Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir. Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor.” dedi.

22 Nisan 2024 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den Özgür Özel'e sert cevap: Demagoji yapmayın
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in manipülatif açıklamalarına sert cevap verdi. Bakan Özhaseki'nin Kayseri'de gerçekleştirilen fidan dikimi törenindeki açıklamalarını çarpıtan CHP Genel Başkanı Özel'e, "Demagoji yapmayın. Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir." dedi.

"YEŞİL VARLIĞIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda kalkındırdıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Yeşil varlığımızı artırmaya, ülkemizin dört bir yanını ekolojik koridorlarla örmeye, millet bahçeleriyle donatmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor. Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor." ifadelerini kullandı.

"SİZ LAF ÜRETMEYE DEVAM EDİN, BİZ ÜLKEMİZİ DAHA YEŞİL HALE GETİRECEĞİZ"

AK Parti hükümetleri döneminde bugüne kadar yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Bu anlamda dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz! Pazar günü de bizzat benim katıldığım programla birlikte 271 binden fazla fidanımızı toprakla buluşturarak iklim değişikliğine karşı güçlü bir adım attık. Utanmadan bunun bile karşısında duruyorlar! Siz laf üretmeye devam edin; biz, ülkemizi kalkındırıp daha yeşil bir hale getirecek; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine mutlaka ulaşacağız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.