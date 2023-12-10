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Politika

Bakan Özhaseki'den ''Yerinde Dönüşüm'' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremde hasar gören evini 'Yerinde Dönüşüm' projesiyle yeniden yapmaya başlayan Gaziantepli Ekrem Şahin'in hikayesini paylaştı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 18:02 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den ''Yerinde Dönüşüm'' paylaşımı
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirleri hızla ayağa kaldırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Paylaşımında, hasar gören evini "Yerinde Dönüşüm" projesiyle yeniden yapmaya başlayan Gaziantepli Ekrem Şahin'in hikayesine yer veren Özhaseki, Şahin'in mahallesinden ayrılmak istemediğini kaydetti.

Şahin'in projeye başvurduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

"Ekrem kardeşimiz, 'Yerinde Dönüşüm' projemizden hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek. Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz."

- "İnsanların mahallesinden ayrılmadan ev yapması çok güzel"

Bakan Özhaseki'nin paylaşımda görüşlerine yer verilen Ekrem Şahin ise proje dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremleri çok sıkıntılı bir dönemdi. Herkes bir şeyler kaybetti. Böylesi projelerle hem insanlara moral motivasyon hem de geleceğe dönük 'Nerede kalırım' korkusu olmadan, mahallesinden ayırmadan bir ev yapmaları çok güzel bir şey. Biz burada doğduk, büyüdük. Akrabam olsun, çevrem olsun hepsi burada. 'Yerinde Dönüşüm' projesini öğrendik, başvuru yaptık, kabul oldu. Biz de 'Yerinde Dönüşüm' projesiyle evimizin yıkıldığı yerde yapımına başladık. En kısa sürede inşallah eve geçip oturulacak. En güzeli bu."

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
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