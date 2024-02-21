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Politika

Bakan Şimşek: Ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek.' ifadesini kullandı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 17:52 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek
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Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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