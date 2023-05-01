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Politika

Bakan Soylu: 104 yıldır bitmeyen şey manda ve himayedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı inancı ve kararlılığı ile kazandığını belirterek, 'Ama 104 yıldır bitmeyen şey manda ve himayedir. 104 yıldır bu topraklarda fırsatını buldukları her an Türkiye'ye vesayet kurmaya Türkiye'de mandayı ve himayeyi devam ettirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız.' dedi.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Bakan Soylu: 104 yıldır bitmeyen şey manda ve himayedir
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AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Şişli'de bir otelde Samsun Dernekler Konfederasyonunca düzenlenen Samsunlular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasını tebrik etti.

Samsun'un Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne dikkati çeken Soylu, "Samsun bu devletin varlığına ve birliğine, milletin bölünmez bütünlüğüne kendisini adamış bir şehirdir. Samsun manevi bütün değerlerle kuşatılmış bu memleketin ve bu devletin tam otağ direği olan bir şehirdir. Bizim aldığımız terbiyenin, bizim aldığımız bu anlayışın tam da karşılığıdır. Samsun kurtuluşumuzun şehridir. Gazi Mustafa Kemal'in ve bu memleketteki bütün evlatların bu kurtuluşu başlattığı ve dualı başlattığı bir şehirdir." dedi.

Soylu, Türkiye'nin 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Samsun'da bir yolculuk başlattığını, Samsun'dan sonra Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan kongrelerin ardından Türkiye'nin manda ve himayeyi kabul etmediğini dünyaya duyurduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesini inancı ve kararlılığıyla kazandığını vurgulayan Soylu, "Ama bir şey 104 yıldır bitmedi. 104 yıldır bitmeyen şey manda ve himayedir. 104 yıldır bu topraklarda fırsatını buldukları her an Türkiye'ye vesayet kurmaya Türkiye'de mandayı ve himayeyi devam ettirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız." diye konuştu.

1960 darbesini, 1971 muhtırasını, 1980 darbesini ve 15 Temmuz 2013'teki darbe girişimini ABD'nin yaptırdığını söyleyen Soylu, "Amerika'nın parmağını bu ülkenin, devletimizin içinden çıkardık." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin! Türkiye'nin geleceği bugünden çok daha parlak olacaktır. Yapılacak çok iş var. Etrafımızdaki coğrafyada da yapılacak çok şey var. Hiç merak etmeyin! Göreceksiniz 14 Mayıs'tan sonra etrafımızdaki ülkelerin her biri tane tane Türkiye'nin etrafında dizileceklerdir. İçinde huzursuzluk olan, huzursuzluk olmayan, huzur olan her biri Türkiye'yle beraber, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen anlayışın etrafında hepsi saf duracaklardır." şeklinde konuştu.

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