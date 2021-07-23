İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2021 Cuma / 13 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5573
  • EURO
    10,0774
  • ALTIN
    495.941
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Soylu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları havadan inceledi
Politika

Bakan Soylu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de selden etkilenen alanı helikopterle havadan inceledi.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 12:52
ABONE OL

Bakan Soylu, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde 14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları inceledi, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Helikopterle daha sonra Artvin'e gelen Soylu, Arhavi ilçesinde dün meydana gelen selden etkilenen alanları havadan inceledi. Bakan Süleyman Soylu, ilçe merkezinde devam eden çalışmaları da kontrol etti.

Selin etkili olduğu Boğaziçi ve Musazade mahallelerinde sürdürülen temizlik, hasar tespit ve diğer çalışmalarla ilgili Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş'tan bilgi alan Soylu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.