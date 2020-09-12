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Politika

Bakan Soylu Giresun'daki selde kaybolanların arandığı bölgede inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan vatandaşların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 14:53 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 14:57
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Arama çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Soylu, bu alandaki çalışmaları takip eden vatandaşlarla da görüştü.

Bakan Soylu, incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte önce Giresun Valiliğinde gerçekleştirilen "Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, başkanlık ettiği toplantının ardından, Espiye ilçesinde sele kapılarak kaybolan Umut Cantürk'ü arama çalışmalarının devam ettiği bölgede inceleme yaptı.

Arama çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Soylu, bu alandaki çalışmaları takip eden vatandaşlarla da görüştü.

Soylu, daha sonra Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un arandığı Harşit Çayı kenarına gelerek, çalışmaları bir süre takip etti.

Bakan Soylu, incelemelerini Dereli ilçe merkezinde de sürdürdü.

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