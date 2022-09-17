Bakan Soylu: Giresunlu hemşerilerimizle hakikaten bir kardeş ve aile bütünlüğü içerisinde olduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da Giresun Gönülleri Derneği'nin açılış törenine katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, dernek başkanı, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler dernek binasını gezdi. Vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramları gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Memleketimizin cesur hem güzel gönüllü insanlarının, hem üretken hem mert hem merhametli insanların yaşadığı, sırtımızı dayayacağımız, omuz omuza yürüyeceğimiz, ekmeği yenir, suyu içilir, güzel şehrin, güzel insanlarının oluşturduğu bu güzel derneğin, bu mekanın açılışında bulunmaktan büyük bir onur duyuyor hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

"GİRESUNLU HEMŞERİLERİMİZLE BİR KARDEŞ VE AİLE BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE OLDUK"

Giresun'da yaşanan afetten söz eden Bakan Soylu, "Giresun etkileri çok fazla olan afet geçirdi. O günden itibaren Giresun geçirdiği afet konusunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade ile her noktada yanlarında olduk. O afetten ortaya çıkan hem maddi hem manevi bütün karşı karşıya kaldığımız süreçlerin her birinde Giresunlu hemşerilerimizle hakikaten bir kardeş ve aile bütünlüğü içerisinde olduk. Olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasında Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüşmek için Edirne'ye gideceğini söyledi. Programın ardından dernek binasından ayrılarak yola çıktı.