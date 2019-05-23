27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1373
  • 6,8532
  • 251.696
  • 84.569
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Soylu: Hileleri YSK'nın gerekçeli kararı ortaya koymuştur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Hileleri dün YSK'nın gerekçeli kararı ortaya koymuştur' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun bir karar verdiğini belirterek, "Gerekçeli kararını verdi. Gerekçeli kararında tam da bizim söylediğimiz ve iddia ettiğimiz meselelerin tamamını gerekçeli kararında ortaya koydu. Tartışma şu. YSK'da 7 kişi tekrarlanması konusunda karar verdi. 4 kişi tekrarlanmaması konusunda karar verdi. Herkes işine gelen tarafı öne çıkarmaya çalışıyor. Seçimin tekrarlanmasına karar verenlerin niçin karar verdiklerine bakmak lazım. İtiraz edenler zaten itiraz gerekçeleriyle beraber seçimin tekrarlanmamasını istiyorlardı. Aynen dediğimiz gibi. Sandıklarda mühürsüz çıkan oylar var. Aynı zamanda sandık başkanlarında kamu görevlisi devlet görevlisi olmayanlar var. Aynı zamanda sayım döküm cetvellerinden sandık torbaları içerisinde bulunmayanlar. Tutanak bulunmayanlar. Bütün bunların üzerinden 30 bin 280 oyun bir şekilde sonuca tesir edecek açıdan tespit edilemeyen sonuçlarla oluştuğunun hükmünü bir şekilde değerlendirerek ortaya koydu" dedi. 
 
"HUKUK DİLİYLE SÖYLEDİ. BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SÖYLEMEDİ"
 
"Seçmen iradesinin sandığa yansımasında problem olabilir ya da olmayabilir" diyen Bakan Soylu, "Olan alanlar var olmayan alanlar var. Ama mesele seçmenin sadığa attığı oyda ve o zarfın içerisine koyduğu pusulada değil. YSK'nın kararı da aynı şekilde bunu göstermiştir. Problem şuradadır. Onun oyunu sandığa atmasında ve zarfın içerisine oyları koymasında bir problem değil. Tam tersi sandıklar açıldıktan sonra oyların sayımı ve dökümünde ortaya konulan yanlışlıklar usulsüzlükler ve hileleri dün YSK'nın gerekçeli kararı ortaya koymuştur. Kanuna aykırı olduğunu ispat ettiği değerlendirdiği bütün sonuçları gerekçeli kararına yansıtmıştır. Bir takım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30 Bin 200'ün üzerindeki oyun sayım döküm cetvellerinden tutanağına kadar yok olduğunu bunun da o oyların ve oradaki sonuçları yok hükmüne getireceğini çok net bir şekilde altını çizdi" ifadelerini kullandı. 

Marmara Denizi’ndeki hayalet gemilerin son durumu! Havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kadın teröristlerin kaçınılmaz sonu: Örgütte cinsel tacize uğruyorlar

Kadın teröristlerin kaçınılmaz sonu: Örgütte cinsel tacize uğruyorlar

"Alka" başarıyla imha etti

'Alka' başarıyla imha etti

NASA duyurdu! Türkler ikinci oldu

NASA duyurdu! Türkler ikinci oldu

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

150 yıllık hayal projede sona doğru

150 yıllık hayal projede sona doğru

Özel yazışmaları ortaya çıktı: Uykumu kaçırıyor

Özel yazışmaları ortaya çıktı: Uykumu kaçırıyor

Dehşete düşüren olay: Başucuna koyduğu telefonu bu hale geldi

Dehşete düşüren olay: Başucuna koyduğu telefonu bu hale geldi

Şahin-2 füzesinin deneme atışı başarıyla yapıldı

Şahin-2 füzesinin deneme atışı başarıyla yapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

Yürüyen ev yaptılar!

Yürüyen ev yaptılar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA