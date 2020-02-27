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Politika

Bakan Soylu: İkna çalışmalarıyla bu yıl 48 terörist örgütten ayrıldı

İçişleri Bakanı Soylu, başlattıkları ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 teröristin örgütten ayrıldığını bildirdi. Bakan Soylu, 'Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir.' dedi.

27 Şubat 2020 Perşembe10:26 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:35

İçişleri Bakanı Soylu, başlattıkları ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 teröristin örgütten ayrıldığını bildirdi.

Bakan Soylu açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Depremin ardından) Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı."

"Malatya ve Elazığ depreminde 460 milyon TL harcadık"

"Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır."

"Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık."

"Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz."

"Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık."

"Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek."

"Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz."

"(İmralı'da yangın) İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil."

"PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56."

"Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir."

"(Yabancı terörist savaşçılar) 102 uyruktan 7 bin 918 kişiyi sınır dışı ettik. "

"Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar."

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