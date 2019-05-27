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Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman soylu Zeytinburnu'nda Belgradkapı sosyal tesislerinde muhtarlarla bir araya geldi.

  • DHA
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Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinerek "Toplam seçimde 2 sandığa itiraz var , İstanbul'da toplamda 4 ilçeye itiraz var  Ataşehir, Maltepe, Büyükçekmece ve Sancaktepe'de itiraz yok çünkü çetele aynı, sandık sonuç tutanağı aynı ve oylar aynı. Büyükşehir'de ise oylar farklı, çetele farklı, sonuç farklı. Biz buna itiraz etmeyelim mi? Kanun talimat vermesine karşın eksik yapıldı'' dedi.
 
''Biz mücadele ediyoruz. S-400'le ilgili hukukla olan mücadelemizi görüyorsunuz" diyen Bakan Soylu, "Terör örgütleri ile olan mücadelemizi görüyorsunuz. Biz sesimizi çıkarmayalım m? İstanbul'u herkes kazanabilir  ama İstanbul zaman kaybedemez. İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz. İstanbul hızla büyüyen bir şehir. Geçmiş dönemde yaşananlar tekrar yaşanırsa bunun maliyeti hepimizin üzerine gelir'' diye konuştu.
 

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