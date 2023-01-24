Bakan Soylu, Romanyalı mevkidaşı Bode ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık makamında Romanya İçişleri Bakanı Lucian Nicolae Bode'yi kabul etti. Şeref defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından iki bakan açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Romanya'nın sağlıklı diplomatik ilişkileri içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Romanya ile tarihsel, kültürel, güçlü siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerimi var. Romanya'da şu an iş yapan, üreten insanlarımız var. İki ülke birbirine her alanda destek vermektedir. Diplomatik ilişkilerimizin 145'inci yılına yakışan bir ilişkiyi sürekli sürdürüyoruz. Romanya, Avrupa Birliği yolcuğumuzda da bizleri yalnız bırakmayan ülkelerin başında gelmektedir."

"İki ülkenin samimi dostluğu ve iş birliği diğer ülkelere de örnek bir tecrübe oluşturmaktadır"

Ülkeler arasındaki ilişkilerin sağlam temellere dayandığını vurgulayan Bakan Soylu, "Kısa vadeli hedefimiz, 10 milyar doları ticarette yakalamanın da büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. 15 milyar dolara da hem bu dostlukla hem de iş birliğiyle hep birlikte ulaşacağız. Birçok konuda iş birliği gerçekleştiriyoruz. İki ülkenin samimi dostluğu ve iş birliği diğer ülkelere de örnek bir tecrübe oluşturmaktadır. Bakanlıklar arasındaki bu ilişki, ülkelerimizin arasındaki ilişkiyi de güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

"KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR"

Romanya İçişleri Bakanı Lucian Nicolae Bode ise birçok konu hakkında görüşmeler olacağını belirterek, "Bugün görüşeceğimiz gündem maddelerimiz çok yoğun ve karmaşık. Gündem maddelerimiz; sınırı aşan yasa dışı göçten sınırlarımızı korumaya kadar. Polis iş birliği ve acil durumlarda müdahale konuları, Rusya'nın Ukrayna'da açmış olduğu absürt savaştan da bahsedeceğiz. Bütün bu konuları açık yüreklilikle gerçek dostlar arasında konuşacağız. Bu tür iş birlikleri bizim etrafımızdaki iyiliği artıracak ve kötülüğü azaltacak" dedi.

Konuşmasının sonunda Bakan Soylu'nun söylediği bir atasözünü hatırlatan Bode, "Geçen senenin sonlarına doğru gerçekleştirdiğimiz video konferans toplantısında kaydettiğim gibi, deyiminizi kaydettim. Doğru ifade etmeye çalışacağım, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır'" diye konuştu.

İki Bakan, açıklamalarının ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.