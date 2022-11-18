Bakan Soylu tarih verdi: Dağlarımızda bir tane terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

Soylu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütü iltisakı sebebiyle ihraç edilenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? Kimden aldığı garantiyle KHK'lılara peşin peşin söz veriyor. Biz 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık. Altılı masa onları atıp, yerine FETÖ'cü, KHK'lıları mı alacak? Türkiye bugün FETÖ ile küresel çapta yine hukuk ve demokrasi içinde mücadele etmektedir. Türkiye, FETÖ'yü tasfiye etmiştir. Bugününü ve yarınlarını beraber kurtarmıştır. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla yapmıştır. En önemlisi de bu mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde kılı kırk yararak, doğru ile yanlışı ayırarak gerçekleştirmiştir."

FETÖ ve PKK'nın 50 yıllık yapılar olduğunu belirten Bakan Soylu, "Çok güçlü dış bağlantıları, tamamen istihbarat örgütlerinin elemanlığını yapan yapılardır. 15 Temmuz'dan bugüne kadar FETÖ operasyonları kapsamında 102 bin kişi tutuklandı. 18 bin civarında kişi ise şu an hala tutukludur. Bu sayılar ortadayken, bu mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışmak, meşru iktidar mücadelesi için bu devlete iftira atmak, bütan etmek, uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar her konuda bu devlete ve bu aziz milletin evlatlarına iftira atmak gaflet ve delalettir. Türkiye, DEAŞ'la da net sonuç alan bir mücadele vermektedir. DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta devlet otoritesini sıfırladığı bir dönemde tezkereye 'hayır' diyenlere rağmen Fırat Kalkanı Harekatı ile aynı zamanda 'Zeytin Dalı', 'Barış Pınarı' harekatları ile büyük bir darbe vurmuş, terörün tümüne içeride de etkili operasyonlarla DEAŞ'ın hareket kabiliyetini önemli ölçüde sınırlandırmıştır. DEAŞ'a karşı içeride sadece bu yıl bin 227, 2016'dan bu yana kadar da 8 bin 975 operasyon yapılmış, yine 2016'dan bugüne 6 bin 521 kişi tutuklanmıştır. Son üç yılda toplam 25, bu yıl da 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. Bu çabamız sonucunda Birleşmiş Milletler raporunda yazdığı gibi DEAŞ, içinde bulunduğumuz coğrafyaya rağmen Türkiye'de tutunamamış, yapılandırmasını sınırlandırmak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta DEAŞ'ın 17 kişiyi öldüren bombalı eylem emrini veren kişiyi Azez'de yakaladıkları ve sorguladıkları bilgisini veren Bakan Soylu, "Yine geçen aylarda ülkemizde uluslararası raporlarda örgütün lideri olarak görünen terörist Sumay Dane'yi yakaladık ve adalete teslim ettik. 2022 yılında toplam bin 119 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. CHP'nin fotoğraf çektirmeyi ve hapishanede ziyaret etmeyi çok sevdiği PKK'dan başka bir diğer terör örgütü yapılanması olan başta DHKP-C olmak üzere sol terör örgütleri ile mücadelemiz var. PKK'nın hinterland'ındaki (arkasındaki toprak parçası) bu örgütlere yönelik bu yıl gerçekleştirilen 279 operasyonda 89 tutuklama yapıldı. Hapishaneleri ziyaret edebilirsiniz. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların da 15'i sağ ele geçirildi, 2'si teslim oldu. Ziyaret için yanlışlıkla mezarlığa gitmeyin diye bu detayı paylaşmış oldum. Bugün dağlarımızda 'Eren Abluka' operasyonlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"29 EKİM 2023 TARİHİNDE DAĞLARIMIZDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Sınır ötesini güvenli tutabilmek için Türkiye'nin tüm kapasitesini kullandıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Pençe-Kilit' dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri birçok kahramanlık öyküsünün altına imza atıyor. Uzun yıllardır dışardan terörle tehdit edilen Türkiye, bugün terörü dışarı itmekte ve tarihin en büyük mücadelesini ortaya koymaktadır. Bizim terörle mücadelemiz devam ediyor. ABD ve dünyanın diğer sözde efendileri etrafımızı terörize ettiği sürece bu mücadele devam edecektir. Terörün kaynağı neredeyse orası kurutulacaktır, sırayla giriyoruz. Avaşin-Basyan, Zap, Gara ve Kandil temizlenene kadar bu mücadele devam edecektir. Bu mücadelemiz Münbiç, Kamışlı, Ayn El Arab yani Kobani, Tel Rıfad, Tel Tamir, Ayn İsa yerlerinden terör örgütleri temizlenene kadar devam edecek. Allah'ın izni ile yaptığımız mücadele ile 29 Ekim 2023 tarihinde dağlarımızda bir tek terörist kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "ABD, Irak ve Afganistan'a barış ve demokrasi götürecekti. Arkalarında bıraktıkları sadece yıkım, terör, istikrarsızlık, yıllık 9 bin ton afyon üretimi ve uçak tekerlerinden düşen insanlar oldu. Yıllardır uyguladıkları ambargoyla İran'ı izole ettiler, dünyadan kopardılar. ABD, Çin'le olan hesabını Tayvan üzerinden, Balkanlar'la olan hesabını Yunanistan üzerinden, Ortadoğu ile olan hesabını da PKK/PYD üzerinden kurgulamaktadır" dedi.

Türkiye'nin sürüklenmek istediği ateş çemberinin dışında kaldığını söyleyen Soylu, "Bugün Türkiye, küresel gıda krizini çözüyor, esir takasını sağlıyor, göçü yönetiyor. Dünyanın enerji krizine ümit oluyor. Diplomasi ve itibar dersi veriyor. Bugün Türkiye, dünyadaki Müslüman ve Türk bölgelerinin sığınağı ve yuvası olan, Azerbaycan'dan Libya'ya etki alanı olan, denizlerde doğal kaynak ararken de, teröre karşı sınır ötesi operasyon yaparken de, Kapalı Maraş'ı açarken de, Ayasofya'da namaz kılarken de, yerli otomobilini üretirken de hiç kimseden icazet almayan bir ülkedir. 20. yüzyılda bir hafta sonrasını dahi görmekte zorlanan bu ülke, bugün

Türkiye Yüzyılı vizyonunu tarif edebilen ve heyecanını ortaya koyabilen bir ülkedir" diye konuştu.

"GABAR'DA İLK KEZ PETROL ÇIKARILIYOR, İLK KEZ TENDÜREK VE AMANOSLAR TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ"

"Terör son 6 yıldır ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına itilmiştir" diyen Bakan Soylu, "İlk kez Cudi Cup Tenis Festivali'ne ev sahipliği yapıyoruz. İlk kez Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali yapıyoruz. Hakkari'de tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı 2016-2017'lerde sıfırken, geçen sene 19'du. İlk kez bu yıl 24'e çıktı. İlk kez 40 adet yatırımcı sadece Diyarbakır'da bir organize sanayi bölgesinde yatırım için hala sıra bekliyor. Pek gündem olmadı ama Gabar'da ilk kez petrol çıkarılıyor. İlk kez Tendürek ve Amanoslar teröristlerden tamamen temizlendi. Karadeniz teröristlerden temizlendi" açıklamasında bulundu.

"MERSİN'DE VE İSTİKLAL CADDESİ SALDIRILARININ YAŞANMASI TÜRKİYE'Yİ YENİDEN KÜRESEL İSTİKRARSIZLIK CENDERESİNE ÇEKME DENEMESİDİR"

Terörle yoğun bir mücadele halinde olunduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu mücadeleyi verirken Anayasa'dan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, kaideli devlet ilkelerinden asla taviz vermedik. Bu mücadeleyi vermek hem de hukuktan ve demokrasiden ayrılmadan vermek kolay bir şey değildir. Sadece son 3 yılda ABD Senatosu'ndan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldı. Tüm bunlar olurken örgüte katılım 30 yıldır ilk kez 3 yıl 100'ün altına düşmüştü. Yine son 3 yılda teslim olanların sayısı katılanların sayısını aştı. 3 Aralık 2016 tarihinde yaşanan Reyna saldırısından sonra yaşanan şehirlerimizde büyük bir terör olayı yaşanmadı. 2015 yılında 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların da çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken, son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Birdenbire son 2 ayda Mersin'de ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir."

"ARKASINDAKİ TÜM YAPIYI DEŞİFRE EDİYORUZ"

İstiklal Caddesi saldırısının PKK'nın sivil katliamlarından birisi olduğunu kaydeden Soylu, "Faillerini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Siz sormasanız bile biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz" dedi.

Bakan Soylu, 2016-2022 yılları arasında teslim olanlardan ifade veren bin 248 örgüt mensubundan 393'ünün ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğini de bildirdi.