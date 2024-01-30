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Politika

Bakan Tekin Azerbaycan'a gitti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

AA30 Ocak 2024 Salı 14:17 - Güncelleme:
Bakan Tekin Azerbaycan'a gitti
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, ilk olarak Azerbaycan'ın önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in de kabrinin bulunduğu Fahri Hiyabanı, ardından Şehitlik Hiyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Tekin, şehitlik ziyaretinden sonra Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında devam eden işbirliği konularının güçlendirilmesi ile yeni ortak çalışmalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 2022'de açılışı gerçekleştirilen, Bakü Bilim Merkezini de ziyaret edecek olan Tekin, programı kapsamında daha sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya gelecek. Başbakanlık makamında gerçekleştirilecek görüşmede, iki ülkenin eğitim alanındaki işbirliklerinin ele alınması bekleniyor.

Başbakan Asadov ile görüşmesinin ardından Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle buluşacak Bakan Tekin'in 31 Ocak'ta Azerbaycan ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönmesi planlanıyor.

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