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Politika

Bakan Tunç, cenaze törenine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, halasının eşi Adil Şahin'in cenaze törenine iştirak etti.

AA14 Ocak 2024 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Bakan Tunç, cenaze törenine katıldı
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İkamet ettiği İstanbul'un Pendik ilçesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Şahin için Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Bakan Tunç, Şahin'in ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

  • Adalet Bakanı
  • Cenaze töreni
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