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Politika

Bakan Tunç: Kent ittifakı dedikleri, Kandil ittifakı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde 'kent ittifakı' diye bir oluşumdan bahsedildiğini belirterek, 'Kent ittifakı dedikleri, Kandil ittifakı. İnşallah Esenyurt buna fırsat vermeyecek. Gerçek belediyecilik demek, eser siyaseti demek, hizmet siyaseti demek.' dedi.

AA25 Şubat 2024 Pazar 20:28 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Kent ittifakı dedikleri, Kandil ittifakı
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Bakan Tunç, Esenyurt'taki Zonguldak Bartın Karabük Eski 67'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen hemşehri buluşmasına katıldı.

Burada konuşan Tunç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Esenyurt'u 5 yıldır yöneten CHP'li belediyeyi "ara dönem" olarak nitelendiren Tunç, Esenyurt'un Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip ilçesi olduğunu, bu ilçenin en güzel şekilde yönetilmesi için Esenyurt AK Parti Belediye Başkan adayı Hamit Öncü'nün seçimi kazanmasının önemine dikkati çekti.

Bu yerel seçimlerde "kent ittifakı" diye bir oluşumdan bahsedildiğini dile getiren Tunç, "Kent ittifakı dedikleri, Kandil ittifakı değerli hemşerilerim. İnşallah Esenyurt buna fırsat vermeyecek. İnşallah burada Esenyurtlular, gerçek belediyecilikte ittifakı sağlayacaklar. Gerçek belediyecilik demek, eser siyaseti demek, hizmet siyaseti demek." ifadelerini kullandı.

Hükümetin İstanbul ve Esenyurt için önemli projeleri olduğunu dile getiren Tunç, İstanbul'da 31 Mart sonrası gerçek belediyeciliğin tekrar başlayacağını söyledi.

- GAZİOSMANPAŞA'DA DERNEK ZİYARETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt'un ardından Gaziosmanpaşa'da "İstanbul'daki Bartınlılar Derneğini" ziyaret etti.

Derneğin yeni lokalinin açılışını yapan Tunç, konuşmasında yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a oy verilmesini istedi.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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