Bakan Tunç ''Türkiye Başsavcılığı'' iddialarına açıklık getirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, "Türkiye Başsavcılığı" iddialarına da açıklık getirdi.

TÜRKİYE BAŞSAVCILIĞI İDDİALARI

"Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Ülke Başsavcılığı' olarak yeniden yapılandırılmasını önerdi. Sınır ötesi, organize ve terör suçlarına bakacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu öneriyi?" sorusunu cevaplayan Bakan Tunç, "Bu öneri bir düşünce aşamasında henüz olgunlaşmış bir öneri değil. Daha önce de Yargıtay Başkanımız ile ikili sohbetlerimizde dile getirilen bir husustu Türkiye Başsavcılığı. Özellikle yurt dışında Türkiye aleyhinde işlenen suçlar var bunlar TCK'da yetki ve zaman bakımından nasıl soruşturulacağını yönelik düzenlemeler TCK ile belirlenmiş burada bazı ihtiyaçlardan bahsediyor Yargıtay Başkanımız. Henüz daha düşünce aşamasında." dedi.

ARABULUCULUK UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklara yönelik "arabuluculuk uygulaması" hakkında konuşan Bakan Tunç, "Kira davalarında arabuluculuk uygulaması yarın başlıyor. Sistem nasıl işleyecek? Uzayan dava süresi sorunu çözülecek mi? Hem kira tespit hem tahliye davaları için geçerli mi? Arabulucularda yeni bir iş yükü sistemi kaldırır mı? 1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kat mülkiyeti davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında. 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak. Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

"Deprem bölgesindeki soruşturmalarda son durum nedir?" soruna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, "974 savcı ve hakim ilk anda bölgede görevlendirildi. Soruşturmalar sonucunda 27 bin 124 dava açıldı."