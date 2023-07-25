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Politika

Bakan Tunç'tan Danimarka'daki alçak saldırıya kınama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınayarak, 'Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli, inancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatmalıdır.' ifadesini kullandı.

AA25 Temmuz 2023 Salı 23:43 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Danimarka'daki alçak saldırıya kınama
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Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik devam eden alçak saldırıları şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özgürlük kılıfına sığınılarak göz yumulan ve demokrasiyi öne sürerek seyirci kalınan bu saldırıların sadece İslam aleminin değil tüm insanlığın barışını ve huzurunu da hedef aldığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli, inancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatmalıdır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dini sembollere, kutsal kitaplara, ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren karar tasarısının oy birliğiyle kabul edilmesini de değerli buluyoruz. İslam ülkelerinin de bu saldırılara karşı gereken adımları bir an önce atarak birlikte hareket etmelerini bekliyoruz."

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