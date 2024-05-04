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Politika

Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısı Khan'a ''Gazze çağrısı''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan'a, 'Acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır' çağrısında bulundu.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısı Khan'a ''Gazze çağrısı''
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan'a Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin çağrıda bulundu. Bakan Tunç, "Khan'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze'deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır. Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, Uluslararası Hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM'yi etkisizleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLMESİN, SUÇLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERSİN"

"15 bini çocuk 37 bin sivilin öldürüldüğü 77 bin masum insanın yaralandığı" ifadesini kullanan Tunç, paylaşımında şunları aktardı:

"Milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir. Tüm suç delilleri ortada iken davayı açmamakta direnmek, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir. Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM'nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM'nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil; insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin."

  • Bakan Tunç
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi
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