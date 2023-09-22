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Politika

Bakan Tunç'tan yalanda ısrar eden Kılıçdaroğlu'na belgeli cevap: Gerçeklerle bir ilgisi yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Veysel Şahin hakkındaki yeni iddialarına ilişkin, 'Tahliye kararına cumhuriyet savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin gerçeklerle bir ilgisi yoktur.' ifadesini kullandı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 00:21 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan yalanda ısrar eden Kılıçdaroğlu'na belgeli cevap: Gerçeklerle bir ilgisi yok
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Tunç, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Veysel Şahin hakkındaki yeni iddialarına yanıt verdi.

Paylaşımında savcılık yazısına yer veren Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, çok açık ki birileri sizi mütemadiyen yanıltıyor. Çarpıttığımızı ve yalan bilgiler üzerinden yanıt verdiğimizi belirtmişsiniz. Söz konusu tahliye kararına cumhuriyet savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin belgeden de anlaşıldığı üzere gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kimin neyi idrak edemediğini ve yalan bilgiler üzerinden çarpıtanın kim olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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