Bakan Uraloğlu 24 TV'de duyurdu: Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarı döneminde yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri 24 Özel'de anlattı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bakan Uraloğlu, "Bakanlık haberini aldığınızda heyecanlandınız mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Yani heyecanlanmamanız mümkün değil. Gerçekten 34 yıllık bir meslek hayatı... Bunun tamamı kamu kurumunda, Karayolları'nda geçti. Öncelikle tabi Karayolları Genel Müdürü olmak gerçekten güzel bir hedefti, nasip oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü 5 yıl yaptık. Bu süreçte bir seçime gidilip Cumhurbaşkanımız mevcut bakanlarımızı milletvekili adayı gösterdiğinde bu adaylardan biri de ben olabilirim diye düşünüyorsunuz. Bu gerçekten çok ciddi bir heyecan süreci. Çok şükür orada da hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız göreve devam etmiş oldu. İster istemez heyecanlanıyorsunuz çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Bir taraftan da yapılan, verilen emek hiçbir zaman boşta kalmıyor. O emeklerinizin bir anlamda karşılığını bulmuş oluyorsunuz ve gerçekten mutlu oluyorsunuz. Bu bir sınavla bir puanla olunan bir süreç değil, takdir edilen bir süreç. Bunu yapabilecek olan bir çok arkadaşımız elbette söz konusu. Bir tanesinin de ben olabileceğimi gerçekten düşünüyordum ve böyle bir beklentim vardı. O adaylar arasından Cumhurbaşkanımızın takdirinin böyle olması elbette mutlu etti. Adaylar arasında birisi olduğumu biliyordum en azından."

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı @a_uraloglu: Yapılan emek hiçbir zaman boşta kalmıyor. Bu süreç (Bakanlık) takdir edilen bir süreç, birçok arkadaşımız söz konusuydu. Bir tanesi de ben olabilirim diye beklentim vardıhttps://t.co/78eskgQzXa pic.twitter.com/aew2bVMb9j — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 3, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olmanın büyük bir şeref ve aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda 17 bakandan bir tanesi olmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olmak, Cumhurbaşkanımızla çok yakın çalışma imkanı bulmak çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur bir o kadar da ağır bir yük, sorumluluk gerektiren bir yük. Bu nedenle biz gereğini yapacak ve memleketimize, milletimize hizmet edeceğiz." dedi.

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı @a_uraloglu: Türkiye Yüzyılı'nda 17 bakandan bir tanesi olmak, Cumhurbaşkanımızla çok daha yakın çalışma imkanı bulmak çok büyük bir onur. AK Parti'nin gösterdiği hedefleri bakanlık olarak gerçekleştirdik, bundan sonra da gerçekleştireceğiz... pic.twitter.com/tHire5eeZg — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 3, 2023

KISA VE ORTA VADEDEKİ HEDEFLER...

2000'li yılların başlarında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolun 29 bin 500 kilometrelere çıkarıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bakanlık olarak baktığımızda her türlü ulaşım haberleşme ve iletişim var. Karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve haberleşme var... Buralarda 2002-2003 yılında Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde gösterdiği hedefler var verdiği vaatler var. Bu noktada bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapmaya çalışmışız. Mevcut duruma baktığımızda 6 bin 100 km olan bölünmüş yolu 29 bin 500 km'lere ulaştırmış durumdayız. 9 bin km olan demiryolu hattını 13 bin km'lere çıkarmış durumdayız. Havaalanı sayısını 57'ye çıkarmış durumdayız. Bütün dünyadaki uçuş sayılarımızı, destinasyonlarımızı 300'ün üzerine çıkarmış durumdayız. 4.5 G haberleşme ve internette çok büyük aşama almış durumdayız. Dolayısıyla bütün sektörlerde AK Parti'nin gösterdiği hedefleri biz bakanlık olarak gerçekleştirdik ve bundan sonra da gerçekleştireceğiz."

YOLLARIMIZ, KÖPRÜLERİMİZ, TÜNELLERİMİZ DEPREME KARŞI HAZIR MI?

Kaan Yakuphan'ın "Yollarımız, köprülerimiz, tünellerimiz olası bir depreme karşı hazır mı? Her şey planlandı mı?" sorusuna açıklık getiren Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Siz araba kullanıyorsunuz seyahat ediyorsunuz veya siz kullanmasanız da karayolunda ne görüyorsunuz? Çizgiyi görüyorsunuz, asfaltı görüyorsunuz, peyzajı görüyorsunuz, aydınlatmasını görüyorsunuz. Onun altında halbuki o kadar çok emek var ki, menfezleriyle, yapılmış iyileştirmeleriyle, viyadüğüyle... Bu demiryolunda, deniz yolunda da aynı durumdadır. Orada çok ciddi bir emek var ama biz sadece onun konforunu yaşamış oluyoruz. Depremle ilgili de şöyle bir yaklaşımı paylaşmak istiyorum. Biz şimdi yapılardan özellikle önemli yapılardan bir kaç şey isteriz. Bir, bizim yapımız depremde hasar görmesin isteriz. İki bizim yapımız hasar görsün ama trafiğe de veya hizmetine devam etsin. Bu demiryolu da olabilir liman da olabilir. Üç, evet hasar görsün ama en azından acil yardımları ulaştırabilmeye imkan versin. Dört, yıkılmasın isteriz. Biz bu depremde bunları aşağı yukarı yaşadık. Bazılarında tamir edilebilecek hasarlar oldu yol veya demiryolu, veya havaalanı trafiğe kapandı. Bir kısmını 24 saatte açtık, bir kısmı zaten hasar görmedi. Yaklaşık 500 km civarında yolu etkiledi bunun yüzde 10'u civarında bir hasar meydana geldi. Dolayısıyla bizim oradaki yapılarımız görevini gördü. Biz yeni deprem yönetmeliğiyle beraber eskiden 475 yılda bir tekerrür eden depreme göre hesap yaparken şimdi 2475 yılda tekerrür eden depreme göre hesap yapıyoruz. Ama genel baktığımızda yapılar biraz önce söylediğim kategoride kendi görevlerini yaptı."

"KANAL İSTANBUL'A BAŞLAYACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2053 hedeflerinden bahseden Bakan Uraloğlu, 2053 yılına kadar 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"Bizim burada 2023 hedeflerimiz vardı 2023'teyiz. 2028 hedeflerimiz var, 2035 hedeflerimiz var ve 2053 vizyonundaki bizim bütün sektörlerdeki hedeflerimiz var. Biz burada yaklaşık 193 nokta 9 milyar esasında şimdiye kadar yatırım yaptık 2002'den bugüne kadar. Bundan sonra da 2053'e kadar yaklaşık 168 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı hedefledik. Burada yapacağımız yatırımlara göz atacak olursak mesela otoyollarda yaklaşık 2028'e kadar 1780 km yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz. Bütün mevcut yollarımızın 2053'e kadar bölünmüş yola ve 38 bin km'ye çıkarılmasıyla ilgili bir hedefimiz var. demiryollarına baktığımızda 2028'e kadar 3360 km yeni demiryolunu hizmete açmayı düşünüyoruz. 5719 km'de çalışacağız 3360 km'sini açacağız. Şu anda havalimanı sayısı 57, inşaatı devam eden 3 tane daha var 2028'e kadar bunu 60-61 sayısına çıkarmış olacağız. Bir çok ilimiz artık havaalanı ile irtibatlı hale gelmiş olacak. Kanal İstanbul'la ilgili inşallah başlamış olacağız. En büyük projemiz o olmuş olacak. 2028 yılına gitmeden biz başlamış olacağız. Onun bir inşaat süreci var. Orada proje süreçlerini vesaire bitirdik. Artık birinci derece gündemimizde. Bu yıl belki başlama imkanı olmayacak ama önümüzdeki yıl başlamış olacağız. Çok yakından takip ediyoruz. Haberleşmede yine baktığımızda 5G'ye geçmiş olacağız ve bütün Türkiye'yi 5G'ye kapsamış olacağız. İnternet erişiminde 91 milyonlara çıktık, 100 milyonlara ulaşmış olacağız. 2028 hedeflerimiz bunlar."

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı @a_uraloglu: 2002'den bugüne kadar yaklaşık 193.9 milyar yatırım yaptık. Bundan sonra da 2053'e kadar da 168 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı hedefledikhttps://t.co/78eskgQzXa pic.twitter.com/JJpR3WELD6 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 3, 2023

"SÜPER HIZLI TRENİN İNŞAATINI BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"



Kaan Yakuphan'ın demiryolu yatırımlarına ve hedeflerine ilişkin "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde demiryollarında ne planlanıyor?" sorusunu cevaplayan Bakan Uraloğlu, 2053 yılına kadar 52 ilin hızlı tren hattıyla buluşturulacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

En son Ankara-Sivas demiryolu açılıncaya kadar 8 tane ilimiz hızlı tren hattıyla buluşmuştu. Onunla birlikte 11 ile ulaşmış olduk. Tabi bizim 2053 vadesinde bunların 52 ile çıkarılması var hedeflerimiz arasında. 2028 projeksiyonuna bakacak olursak Cumhurbaşkanımızın almış olduğu 5 yıllık yetki çerçevesinde neler yapabiliriz? Öncelikle karayolları üzerindeki yükü biraz daha demiryoluna yükleyeceğiz. Kesinlikle bu ülkemiz için daha ekonomik ve daha güvenli. Şu anda hızlı treni konuşuyoruz bir çok yerde ama bizim projelerimizden bir tanesi de Ankara ile İstanbul arasında saatte 350 km hızda seyredecek süper hızlı trenin inşaatını başlatmayı düşünüyoruz. Onun projesiyle ilgili çalışmaya başladık. Yine Ankara İzmir hattını 2028'e kadar bitirmiş olacağız. Bursa Bandırma'yı bitirmiş olacağız. Mersin, Adana, Osmaniye Gaziantep hattını yaklaşık 312 km civarında onu bitirmiş olacağız. Yine Yerköy-Kayseri, İstanbul'u konuşacak olursak Halkalı-Kapıkule'yi bitirmiş olacağız. Kuzey Marmara Hızlı Tren hattını Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçen hattı muhtemelen bitirmiş olacağız. Kent içi raylı sistemlerde çalışmaya devam ediyoruz onlarda da yine çalışmaya devam edeceğiz.

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı @a_uraloglu: Ankara-Sivas demir yolu açılıncaya kadar 8 ilimiz hızlı trenle buluşmuştu orasıyla beraber 11 ile çıkmış oldu. 2053 vadesinde 52 ile çıkarılması hedeflerimizde var. Hedeflerimizden bir tanesi de Ankara-İstanbul arasında saatte 350km... pic.twitter.com/7bScM237TI — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 3, 2023

"İSTANBUL HAVALİMANI REKORLAR KIRIYOR"

İstanbul Havalimanı kargoda, uçuş sayılarında ve yolcu trafiğinde rekorlar kırıyor. Bunun ne kadar doğru bir yatırım olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 10 milyar avroluk bir yatırım yapıyor yatırımcı. Devlete de buradan yaklaşık 22-25 milyar avro da kira ödeyecek buradan

E-DEVLET UYGULAMASI

e-Devlet uygulamasında şu anda 63 milyon kullanıcı var. 15 yaş üzeri kullanıldığını düşünürsek neredeyse nüfusun tamamı e-Devlet uygulamasına geçti.

YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN İÇİN TARİH VERİLDİ

Milli trenimizi ürettik ve iki tanesini raylara koyduk, çalışmaya başladı. Her yıl on set üretmeyi planlıyoruz. 225 km saatlik trenimizi de muhtemelen 2024'ün sonunda belki de 2025'in başında yerli ve milli elektrikli hızlı tren olarak Türkiye demir yollarında dolaştırmaya başlayacağız.