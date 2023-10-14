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Politika

Bakan Uraloğlu: Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz maalesef katlediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Filistin'de, Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz, mazlum insanlar maalesef katlediliyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mız, eliyle ve diliyle orayı düzeltmeye çalışıyor.' dedi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 15:37 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz maalesef katlediliyor
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Bakan Uraloğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Bakan Uraloğlu, Gazze halkının bir an önce huzura kavuşmasını diledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Filistin'de, Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz, mazlum insanlar maalesef katlediliyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mız, eliyle ve diliyle orayı düzeltmeye çalışıyor, suhulet sağlamaya çalışıyor, gayret ediyor. Biz de bireysel olarak en azından dilimizle buna destek veriyoruz, kalbimizle dua ediyoruz. Gerçekten hepimiz dualarımızı esirgemeyelim. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz, yakınımız var. Orada yaşanan olayları görüyoruz ve üzülüyoruz."

"Türkiye Yüzyılı"nın aynı zamanda ülkenin ulaşım yüzyılı olduğunu belirten Uraloğlu, Çukurova Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu projelerinin devam ettiğini anlattı.

Uraloğlu, çalışmasına başlanan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın önemini vurgulayarak, "Sadece Akdeniz Bölgesi'ne hizmet eden bir proje değil. Bu proje, bütün Türkiye'nin Akdeniz'e, Akdeniz'in bütün Türkiye'ye ulaşımını sağlayacak projelerimizden bir tanesi. Gerçekten bizim için kıymetli." diye konuştu.

Mersin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Uraloğlu, ilgililere teşekkür etti.

Uraloğlu, vatandaşların, deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili muhalefete değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ifade etti.

Yerel seçimlere değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Cumhur İttifakı olarak biz ilçeleri alacağız. Benim yüküm artacak, ben razıyım. Siz arttırın. İnşallah Cumhur İttifakı olarak mahalli seçimlerde hep beraber gayret edeceğiz seçim sonuçlarında buranın rengini inşallah turuncuya çevirmiş olacağız. Mersin'de bu potansiyel var. Sizin heyecanınızı görüyorum. Onun için 'durmak yok yola devam' diyeceğiz."

Bakan Uraloğlu, kentteki programı kapsamında MHP İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

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