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Politika

Bakan Uraloğlu: Küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi'nin Basra Körfezi'nden kara ve demir yollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzandığını belirterek, 'Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz
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Uraloğlu, imzalanan "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi resmi temaslar kapsamında Irak'ta bulunduğunu kaydetti.

Irak'ta, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis ile söz konusu mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Uraloğlu, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'nden kara ve demir yollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanıyor. Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek."

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Kalkınma Yolu Projesi

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