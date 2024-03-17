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Politika

Bakan Uraloğlu tek tek anlattı: İBB'nin metro algısı çöktü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro algılarını canlı yayında çökertti. Bakan Uraloğlu, 2019 sonrası İBB tarafından tamamlanan metro hattının sadece 8,1 kilometre olduğunu, 2019 yılından sonra ise İBB'nin temelini attığı proje sayısının sıfır olduğunu söyledi.

17 Mart 2024 Pazar 22:27 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu tek tek anlattı: İBB'nin metro algısı çöktü!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel bir kanalda katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro projelerine yönelik algı operasyonu canlı yayında çökertti. Bakan Uraloğlu, 2019 sonrası İBB tarafından tamamlanan metro hattının sadece 8,1 kilometre olduğunu, 2019 yılından sonra ise İBB'nin temelini attığı proje sayısının sıfır olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ulaştırma Bakanlığı olarak İBB'den bağımsız, 2019 sonrası İstanbul'da 67.8 kilometre metro hattı yaptık.

2019'dan önceki AK Parti yönetimindeki İBB, 2019 sonrası CHP'li İBB yönetimine 5 metro hattı teslim etti.

Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının temelinin 9 Şubat 2014'te atıldığını ve yüzde 94'ü tamamlanmış halde 2019'da İBB'ye teslim edildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin döneminde temeli atılan metro hattı projesinin sıfır olduğunu vurgulayarak, İBB tarafından açıklan metro hatlarının temel atma tarihlerini ve teslim edildiği zamanda projelerin geldiği safhayı şöyle değerlendirdi:

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı: Temel atma tarihi 9 Kasım 2016, İBB'ye teslim edildiğinde yüzde 89'u tamamlandı.

Dudullu-Bostancı metro hattı: Temel atma tarihi 20 Nisan 2016, İBB'ye teslim edildiğinde yüzde 70'i tamamlandı.

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattı: Temel atma tarihi 21 Haziran 2017, İBB'ye teslim edildiğinde yüzde 80'i tamamlandı.

İkitelli-Ataköy metro hattı: Temel atma tarihi 2 Şubat 2016, İBB'ye teslim edildiğinde yüzde 48'i tamamlandı.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Abdulkadir Uraloğlu

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