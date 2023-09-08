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Politika

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AA8 Eylül 2023 Cuma 21:21 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, partililerle bir araya geldi.

Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu'nu da makamında ziyaret eden Uraloğlu, daha sonra esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Çaykara İlçe Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, ardından da Of-Çaykara Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu, temasları kapsamında AK Parti Dernekpazarı İlçe Başkanlığı ile Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık'a ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, kentteki ziyaretlerini, partisinin Of İlçe Başkanlığında partililerle görüşerek tamamladı.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
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