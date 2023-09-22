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Politika

Bakan Uraloğlu, Türk ve Cezayirli iş insanlarıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk ve Cezayirli iş insanlarıyla iş ve yatırım olanaklarını görüştü.

AA22 Eylül 2023 Cuma 00:32 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Türk ve Cezayirli iş insanlarıyla görüştü
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Bakan Uraloğlu, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile birlikte başkent Cezayir'deki bir otelde, Türk ve Cezayirli iş insanlarının toplantısına katıldı.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Türkiye-Cezayir arasındaki yatırım imkanları, mevcut işbirlikleri ve yeni işbirliği olanakları ele alındı.

Bakan Uraloğlu ile Cezayirli Bakan Rahruh, yapılan sunumların ardından, iş insanlarıyla özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Bugün Cezayir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa ve Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

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