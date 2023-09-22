Bakan Uraloğlu, Türk ve Cezayirli iş insanlarıyla görüştü

Bakan Uraloğlu, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile birlikte başkent Cezayir'deki bir otelde, Türk ve Cezayirli iş insanlarının toplantısına katıldı.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Türkiye-Cezayir arasındaki yatırım imkanları, mevcut işbirlikleri ve yeni işbirliği olanakları ele alındı.

Bakan Uraloğlu ile Cezayirli Bakan Rahruh, yapılan sunumların ardından, iş insanlarıyla özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Bugün Cezayir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa ve Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.