İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0949
  • EURO
    35,1785
  • ALTIN
    2232.03
  • BIST100
    9027.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Uraloğlu Yerköy'de: Önümüzdeki yerel seçimlerde burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz
Politika

Bakan Uraloğlu Yerköy'de: Önümüzdeki yerel seçimlerde burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vatandaşlara seslenerek, 'Önümüzdeki yerel seçimlerde burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz.' dedi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Yerköy'de: Önümüzdeki yerel seçimlerde burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz
ABONE OL

Uraloğlu, Yozgat ziyareti sırasında Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda vatandaşlara hitap etti.

Damadının Yerköylü olduğunu belirten Uraloğlu, geçmiş görevlerinden dolayı Yozgat'ı iyi bildiğini ve birçok hizmetleri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, bugünkü programlarına değinerek, "YHT'nin Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarını açacağız. Oradan da Sivas'a giderek bazı açılışlar gerçekleştireceğiz. Giderken Yerköy'e uğramamak olmazdı." dedi.

Yerköy YHT Garı ve tren hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yerköylüler birinci derecede Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Karaman'a, Sivas'a ne zaman giderler? Burası bitmek üzere. İnşallah mayısın sonu, olmadı haziranın hemen başında burayı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Belki açılışına geliriz, belki açılışından sonra geliriz. Bizim sizden isteğimiz, önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.