Bakan Uraloğlu'ndan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana Valiliği'ne yaptığı ziyaretin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Adana'ya birçok hizmet, Ulaştırma Bakanlığı olarak inşallah bundan sonra da Adana'nın ihtiyaçları, talepleri noktasında yine beraber istişare ederek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Şu anda Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunuyoruz. Öncelikle bir mühendis, bir yönetici olarak şunu ifade etmek istiyorum. Böyle bir köprü inşaatında çalışmış olmak ve bunu trafiğe açmış olmanın gururunu, hazzını yaşıyorum gerçekten. Türkiye'de kendi sınıfında gerçekten dördüncü büyük köprümüz, birçok mühendis disiplininin kullanıldığı katkı sağladığı bir köprü. Ve 27 Nisan'da hep beraber trafiğe açtık. Adana'mızın trafiğinin rahatlatmaya çalıştık. Şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon araç burayı kullanmış durumda. Şehir Hastanesi, üniversitesi, stadyumu bunların otoyola bağlantısı noktasında çok ciddi bir hizmet veriyor. Yine Adana'nın iki yakasını çok önemli bir şekilde tekrar birleştirmiş olduk bu hizmetle beraber. Tabii geçmişimize biraz bakacak olursak burası Büyükşehir Belediyesi'nin durdurduğu bir çalışmaydı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber biz bunu Karayolları Genel Müdürlüğümüzün, Ulaştırma Bakanlığımızın bünyesine aldık. Ve çok hızlı bir şekilde de bitirip trafiğe açtık" dedi.

"ELİMİZ ADANA'NIN ÜZERİNDE OLACAK"



Bakanı Uraloğlu, önemli bir yatırım yaptıklarının altını çizerek, "Önemli bir hizmete yapı sunduk. İstiyoruz ki bütün toplumumuz tarafından burası en etkili şekilde, en verimli şekilde kullanılsın. Biraz bu anlamda yerel yönetimden bazı sıkıntıların olduğu ile ilgili duyumlarımız var. Bunların aşılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken bir şey varsa biz de onu yapmaya hazır olduğumuzu ben özellikle beyan etmek istiyorum. Bu milli servettir. Bunu en etkili, en efektif şekilde hep beraber kullanmamız lazım. Bugün valimiz, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla, bürokrat arkadaşlarımız, yöneticilerimizle beraber olduk. Bundan sonra da elimiz Adana'nın üzerinde olacak. Türkiye yüz yılında ilk kabine üyelerinden birisi olmam ve Adana'ya ilk ziyaretimi yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Adana'ya verdiği değerin kıymetin bir yansımasıdır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.