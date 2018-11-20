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Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek

Bakan Varank: '120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek.'

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Bakan Varank: "Bakan Varank: "120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. (Sanayi Doktora Programı) 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı."

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