Bakan Varank: Anadolu'nun çatısından gökyüzünü izleyeceğiz

Bakan Varank, Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde, kahraman Türk kadını Nene Hatun'un memleketi, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlattığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarın Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Varank, Erzurum'un Türkiye ve millet için değerini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Selçuklu'dan bu yana, milletimiz ne zaman bir istiklal mücadelesine girişse Erzurum hep en ön safta yer aldı. Bugün de ülke olarak her alanda verdiğimiz mücadelede, askeri, siyasi, ekonomik hiç fark etmez, en büyük destekçilerimizden biri yine Erzurum'dur. Dolayısıyla, bu kadim kentin bizim nezdimizde çok ayrı bir yeri var. Biz tabii, Erzurum için ne yapsak az olduğunun farkındayız. Ama yine de bu bilinçle, şehrimizi hak ettiği noktalara taşımak, buranın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

Bakanlık olarak kente kazandırdıkları ve şehrin üretim, istihdam, ihracatına önemli katkılar sunan projelerin açılışını yapacaklarını ve yenilerini başlatmak üzere imzaları atacaklarını dile getiren Varank, akşam da tüm gökyüzü ve uzay meraklılarıyla Erzurum'da ilk kez düzenledikleri Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde bir araya geleceklerini anlattı.

- "ANADOLU'NUN ÇATISINDAN GÖKYÜZÜNÜ İZLEYECEĞİZ"

Antalya'da, Diyarbakır'da ve Van'da ateşledikleri bilim ve teknoloji meşalesini Erzurum'a taşıyacaklarına işaret eden Varank, şunları kaydetti:



"Anadolu'nun çatısından hep birlikte gökyüzünü izleyeceğiz. Böylece, bir yandan şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan da gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, bu kalkınma sürecini daim kılacağız. Zaten biliyorsunuz, Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu Gözlemevi'ni Erzurum'da kurduk. Şu anda teleskobun aynalarının yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Dünya çapında ses getirecek uzay keşiflerine belki de Erzurum'dan imza atacağız. Biz Erzurum'u güzel ülkemizin mihenk taşlarından biri olarak görüyoruz. Erzurum güçlü olduğunda, Erzurumlu refah içinde olduğunda Türkiye'nin selamete ulaşacağını biliyoruz. Bu sebeple, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu şehre yatırım yapmaya devam ediyoruz."

AK Parti döneminde kente tarım, şehircilik, eğitim, sağlık ve gençlik başta olmak üzere birçok alan ve sektörde 50 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarının altını çizen Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilde reel ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı.



Bu amaçla sanayi bölgelerinden Ar-Ge ekosistemine, KOBİ'lerden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda etkili politikaları tasarlayıp uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Varank, "Mesela, 2002'den bu yana ilimizdeki 3 OSB'nin altyapılarını geliştirmek üzere 52 milyon lira kredi desteği sağladık. Bu sayede OSB'lerde üretim yapılan parsel sayısını 2 kat artışla 111'e, istihdamı da yaklaşık 10 kat artışla 7 bine çıkardık. Benzer şekilde, 128 milyon liralık yatırımla 4 yeni sanayi sitesini ilimize kazandırdık. Böylece, Erzurum'daki KSS sayısını 8'e, buralardaki istihdamı da 2 kat artırarak 4 bine yükselttik." diye konuştu.

Bakan Varank, güncel fiyatlarla 75 milyon lira yatırım yaparak Erzurum'a bir teknopark kazandırdıklarını anımsatarak, ayrıca kentte KOSGEB'le 4 binin üzerinde KOBİ'ye güncel rakamlarla 155 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.



- "DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Tamamlanan yatırımlarla kentte 5 binin üzerinde ilave istihdam sağlandığını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Biz burada durmuyoruz. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendik 'durmak yok, yola devam.' Sayın Cumhurbaşkanımız ekibini çok çalıştırır. Eğer tembellik ederseniz onun ekibinde olma şansınız yok. Ben kendimden örnek vermeyi sevmem ama bunu bu kürsüden söyleyeceğim. Yarın inşallah Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü hep beraber kutlayacağız ve buradan Kayseri'ye geçeceğim. Oradan Giresun'a, sonra İstanbul'a, oradan Çanakkale'ye ve oradan da Antalya'ya geçeceğim. Bütün arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Çünkü bu ülkenin hizmete, kalkınmaya ihtiyacı var. Bugün de Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz destekleriyle hayata geçen 18 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Projelerin yatırım tutarı güncel rakamlarla 70 milyon lirayı buluyor. Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serasından, OSB altyapılarına, Mobilya İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nden, İŞGEM'e, beceri atölyelerinden, üretici kadın kooperatiflerine, tarım makine parklarından, kompost ve kaba yem üretim tesislerine kadar birçok alanı ilgilendiren projelerden bahsediyoruz. Bu projeler şehrinizin sanayicilerine, çiftçilerine, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek Erzurum'un ekonomisine güç katacak."

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunulan 2022 yılı projelerinin değerlendirme sürecini tamamladıklarını ve kentte de bütçeleri toplamı 8,3 milyon lirayı aşan 3 projeyi destekleyeceklerini bildiren Varank, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 'Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam', Şenkaya Belediyesinin 'Süt Toplama' ve Hınıs Belediyesinin 'Mandıra' projelerini, bu yıl destekleyeceğiz." dedi.

Bakan Varank, bu projelerle de ildeki hayvancılık potansiyelini harekete geçireceklerine dikkati çekerek, ayrıca engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını da destekleyeceklerini söyledi.