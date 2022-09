Bakan Varank: Türkiye için bir ilk oldu

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) tarafından Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın onuruna "The Aziz Sancar Lecture" etkinliği çevrim içi olarak düzenlendi.

Bakan Varank, etkinliğin açılışı için gönderdiği video mesajında, son 20 yıldır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bilim ve teknoloji alanındaki çabaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında 7'den 77'ye herkesi bilimin heyecan verici dünyasıyla tanıştırmak için çalıştıklarını dile getiren Varank, özellikle çocuk ve gençlerde bilim ve teknoloji sevgisini artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

Varank, TEKNOFEST yarışmaları, bilim şenlikleri, gökyüzü gözlem etkinlikleri gibi organizasyonların bu çabaların en büyük göstergelerinden olduğuna işaret etti.

Hayata geçirdikleri politikalar ve destek verdikleri programların gerekçelerine de değinen Varank, "Çünkü bizim bir derdimiz var. Biliyoruz ki insanlığın gelişiminin itici gücü bilim ve teknoloji tutkusudur. İnanıyoruz ki insanlığın bugününü dününe göre daha güzel yapan bilim ve teknolojidir. İnsanlığın bugün karşılaştığı ve yarın karşılaşacağı sorunlara çare bilim ve teknolojidir." diye konuştu.

- "Çığır açan bilim insanı"

Varank, insanoğlunun dünyayı, uzayı ve kendisini anlama çabalarının yüzyıllardır sürdüğüne dikkati çekerek, gelinen noktada birçok konuda önemli aşamaların kaydedildiğini belirtti.

Yaşamın moleküler düzeyde işleyişine ışık tutan bilgi üretimi konusunda devrimsel gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişmeler kendi kendine olmadı. İnsanlığa hizmet yoluna kendini adamış, kararlılık sahibi bilim insanları sayesinde gerçekleşti. Aziz Sancar Hoca'mız bu alanda çığır açan bilim insanlarından biri. Hocamız çalışmaları sayesinde layık görüldüğü Nobel ödülü ile ülkemizi son derece gururlandırdı."

Varank, Aziz Sancar adına ihdas ettikleri burs programını anımsatarak, "Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı" ile genç bilim insanlarının çalışmalarını Aziz Sancar'ın araştırma laboratuvarında sürdürebileceğini, Türkiye'de ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi noktasında bu programın ülke için önem taşıdığını dile getirdi.

- "Hocamıza vefa borcu"

Aziz Sancar'ın onuruna düzenlenen etkinliğe de değinen Varank, şunları kaydetti:

"Şüphesiz The Aziz Sancar Lecture da The Schrödinger Lecture, The Dirac Lecture, The Oppenheimer Lecture, The Abdus Salam Lecture gibi dünyadan ses getirecek. Bu manada, The Aziz Sancar Lecture ülkemiz için bir ilk olduğu gibi, kabul ederse Aziz Hoca'mıza da bir vefa borcumuzdur. Her sene yapılacak bu etkinlikte yeni keşifler veya ortaya çıkan yeni problemler tartışılacak. Daha da önemlisi The Aziz Sancar Lecture bilim camiasına vizyoner bir bakış açısı sağlayacak. Bu sene çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik önümüzdeki yıl yüz yüze gerçekleşecek."

Varank, konuşmasını, Aziz Sancar, TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü ve etkinlik katılımcıları ile "The Aziz Sancar Lecture"nin ilk konuşmacısı olan ABD'li bilim insanı, virolog ve doktor, 2020 Nobel Tıp Ödülü sahibi Profesör Harvey James Alter'a teşekkür ederek tamamladı.

- "Sağlık bilimleri ve teknolojilerinde destekler artacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da gönderdiği video mesajında, gelecek dönemde Türk bilim insanlarının sağlık bilimleri ve teknolojilerinde gerçekleştireceği çalışmalara yönelik destekleri arttıracaklarını ifade etti.

Hedeflerinin Türkiye'yi sağlıkta ve sağlık teknolojilerinde dünyada söz sahibi ülkeler arasına dahil etmek olduğunu vurgulayan Kacır, bunun için gerekli fiziki altyapıyı özellikle son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

Kacır, Türkiye'deki nitelikli insan kaynağının her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Temennimiz gençlerimiz çalışmalarına yurt dışında başlamış olsalar dahi günün sonunda faaliyetlerini ülkemizde sürdürebilmeleri. Çünkü artık dünya çapında ses getirecek çalışmalara imza atmanın yolu ülkemiz gençleri için bir ömrü vatanlarından uzakta geçirmek değil." ifadesini kullandı.

- "Gelecekteki problemlerin çözümü temel bilimlerde"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise küresel anlamda bakıldığında özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte bilime olan ihtiyacın daha fazla arttığını ve bu anlamda da temel bilimlerin desteklenmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gelecekte özellikle iklim değişikliği ve bununla ilgili başlıkların tümünün çözümünün temel bilimlerle mümkün olacağını dile getiren Mandal, gelecek perspektifinde karamsarlığa düşmeden bilim temelli yaklaşımlarla fırsat yaratılabileceğini aktardı.

Mandal, TÜBİTAK olarak da geleceğe yönelik bilimsel perspektif kazanılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydederek, "Temel bilimlerde sürdürülebilir kalkınma noktasındaki önemi üzerine yakın zamanda UNESCO Dünya Bilimler Akademisi ile ortaklaşa bir müzakeremiz oldu ve bir anlaşma imzaladık. Bu yıldan başlayarak temel bilimler alanında gelişmekte olan ülkelerden ve Türk cumhuriyetlerinden 25 genç bilim insanını Türkiye'de doktora düzeyinde ve doktora sonrası araştırma yapmaları yönünde destekleyeceğiz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Profesör Harvey James Alter ve Sancar çalışmaları hakkında bilgi verdi.