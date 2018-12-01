Bakan Varank’ı duygulandıran açılış 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank meclis sanayi komisyonu üyeleriyle birlikte bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa’ya geldi. Manisa’da ilk olarak Manisa Valisi Ahmet Deniz’i ziyaret eden Bakan Varank, komisyon toplantılarının yapıldığı 5. durağın Manisa olduğunu ve Manisa’nın tarımı, turizmi ve sanayisiyle önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Bakan Varank Vali Deniz’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 520 yıllık Kurşunlu Han’ın açılışına katıldı. Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarihi hanın 1978 yılından beri FETÖ’nün elinde olduğunu ve hanı Vakıflar Genel Müdürlüğünden restorasyon karşılığı 25 yıllığına kiraladıklarını söyledi.

RUHLARI ŞAD OLSUN

Başkan Çelik handa bir de Millet Kıraathanesi açtıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Burada bir Millet Kıraathanesi var. İçinde kütüphanesinin, kitapların bulunduğu, gençlerin vatandaşların huzur içerisinde bu tarihi yapıda kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri çalışma odalarının da bulunduğu, çay, kahve, kek ikramında bulunacağımız Millet Kıraathanemizi de 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki kanlı ellerden burayı kurtardığımız için onlar kıyamete kadar lanetle anılacağı için ve 15 Temmuz’da hayatlarını ortaya koyarak, hayatlarıyla bedel ödeyerek kıyamete kadar bu topraklarda hayırla, duayla anılacak ve isimleri unutulmayacağı için Millet Kıraathanesine de şehit Prof. Dr. İlhan Varank hocamızın ismini verdik. Ruhları şad olsun, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”

Bakan Varank handaki dükkanlarından sonra Vestel fabrikasını da gezdi ve cep telefonunu imzaladı

Burada FETÖ’nün izlerini silmiş oluyoruz