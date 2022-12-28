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Politika

Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İBB'ye sert tepki: Şehitliği istismar edecek kadar onursuzsunuz

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin, “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz” dedi.

IHA28 Aralık 2022 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İBB'ye sert tepki: Şehitliği istismar edecek kadar onursuzsunuz
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ŞEHİTLİĞİ İSTİSMAR EDECEK KADAR ONURSUZ DAVRANIYORSUNUZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın" ifadelerini kullandı.

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