Bakan Yardımcısı Yıldız'dan Mali'de diplomatik temas

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Mali'de genişletilmiş bakanlar toplantısında Mali ile Türkiye'nin ileriye dönük somut işbirliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti.

Yıldız, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mali'de genişletilmiş bakanlar toplantısına katıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'un başkanlığındaki toplantıda, Mali Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Assa Badiallo Toure, Ekonomi ve Maliye Bakanı Alousseni Sanou, Yüksek Öğrenim ve Teknoloji Bakanı Bourema Kansaye, Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Madina Sissoko Dembele, Milli Eğitim Bakanı Amadou Sy Savane, Madencilik Bakanı Amadou Keita'nın yer aldığını aktaran Yıldız, dönük somut işbirliği olanaklarını ele aldıklarını kaydetti.