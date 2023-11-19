Bakan Yerlikaya: Göçmen kaçakçılarına asla izin vermiyoruz

Kentte ziyaretlerini sürdüren Bakan Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Antalya" konulu güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, turizm denilince ilk akla gelen kentin Antalya olduğunu söyledi.

Antalya'ya her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiğini aktaran Yerlikaya, turizm sektörünün kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla turistlerin tercihlerinde güvenliğin önemli belirleyici etkenlerden olduğunu vurguladı.

Kentin huzuru ve güvenliği adına "İçişleri ailesi" olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, illegal suç örgütlerinin her birini adalete teslim etmek için Kafes Operasyonları düzenlediklerini ifade etti.

Antalya'da yapılan çalışmaları da değerlendiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya'da son 150 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 22 operasyonda 180 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 68'i tutuklandı. Kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucuyla mücadeledir. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz. İşte son 150 günde Antalya'mızda zehir tacirlerine yönelik 4 bin 481 operasyon düzenlendik. 5 bin 172 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 416'sı tutuklandı."

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelelerinin durmadan, duraksamadan devam ettiğini belirten Yerlikaya, deniz yolunun, göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettikleri güzergahların ve yöntemlerin başında geldiğine dikkati çekti.

"Denizlerimizin göçmenlere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına asla izin vermiyoruz, vermemekte kararlıyız." diyen Yerlikaya, jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin göçmen kaçakçılığı organizatörlerine son derece başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Antalya'daki düzenli göçmen sayılarını paylaşan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İlimizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısı 4 bin 817. Hem ikamet izni hem geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirlerin sayısı 130 bin 994, uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı ise 1096. Antalya'da toplam 136 bin 907 düzenli göçmen bulunuyor. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 150 günde 42 operasyon düzenlendik. Bu operasyonlarda 90 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakaladık. Bunların şimdilik 13'ü tutuklandı. Diğer adli kontrol ve serbest bırakılanlarla ilgili, bir daha bu işi yapmıyorlarsa kendilerini tebrik ediyoruz ama bu huylarından vazgeçmez ve göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmaya devam ederse tutuklananların yanına mahkeme kararıyla götürmeye kararlıyız."

Aynı dönemde 1348 düzensiz göçmen yakalanırken, bunlardan 1274'ünün sınır dışı edildiğini bildiren Yerlikaya, diğerlerinin de evrakları tamamlanınca sınır dışı işlemlerinin yapılacağını ifade etti.

- Mobil Göç Noktası 30 büyükşehirde yaygınlaştırıldı

Yerlikaya, "Mobil Göç Noktası" uygulamasının üç ay önce İstanbul'da başladığını hatırlatarak, araç sayının 155 araç noktasına çıktığını, Antalya'ya ilk etapta üç aracın geldiğini ve bu sayıyı 6'ya çıkaracaklarını kaydetti.

"Mobil Göç Noktası"nın nasıl bir uygulama olduğunu anlatan Yerlikaya, alınan başarılı sonuçlar sonrası 30 büyükşehirde adım adım bu uygulamayı yaygınlaştırmaya başladıklarını bildirdi.

Bu araçlar sayesinde çok kısa sürede yabancıların kimlik tespitinin yapıldığına işaret eden Yerlikaya, kaçak göçmenlerle, düzenli göçmenleri ve turistleri hemen ayırabildiklerini söyledi.

Yerlikaya, Antalya'da, asayiş suçlarında büyük çoğunluğun jandarma ve emniyet tarafından yakalandığın ifade ederek, suç işleyenlerin tamamını yakalamak, suçu aydınlatmak istediklerini belirtti.

Antalyalılara seslenen Bakan Yerlikaya, bir suç unsuruyla karşılaşıldığında hemen 112'nin aranmasını istedi.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.