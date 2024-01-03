İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,782
  • EURO
    32,5879
  • ALTIN
    1956.25
  • BIST100
    7515.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Yumaklı: 2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık
Politika

Bakan Yumaklı: 2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, bu desteklerle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: 2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık
ABONE OL

Yumaklı, sosyal medya hesabından, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçen yılı "kırsal yatırımların yılı" yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, "Geçen yıl, kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi. Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, IPARD Programı kapsamında 3 bin 375 projeye 3 milyar lira hibe verildiğini ve 7 bin 200 kişi istihdam edildiğinin altını çizerek, "Kırsal Kalkınma Programlarının Desteklenmesi Projesiyle 495 projeye, 648 milyon lira hibe desteği verilerek, 2 bin 84 kişi istihdam edildi. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi çerçevesinde 6 bin 522 projeye 609 milyon lira destek sağlandı. Projeler 749 bin dekarda uygulandı." ifadelerini kullandı.

Uzman Eller Projesiyle 1292 girişimciye 320 milyon lira hibe verildiğini aktaran Yumaklı, dış kaynaklı kırsal kalkınma projeleri ile 131 milyon lira hibe desteği verilerek 2 bin 905 kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • Bakan Yumaklı
  • hibe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.