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Politika

Bakan Yumaklı: Silvan Barajı Babakaya İletim Tüneli projemizi başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Babakaya İletim Tüneli ve devamında hayata geçirilecek projelerin, Silvan Barajı'ndaki can suyunu Diyarbakır'ın 2 milyon 350 bin dekarlık verimli toprakları ile buluşturacağını belirterek 'Bolluk, bereket getirsin. Ülkemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun.' ifadesini kullandı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Silvan Barajı Babakaya İletim Tüneli projemizi başlatıyoruz
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünü etiketleyerek Silvan Barajı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Babakaya İletim Tüneli ve devamında hayata geçirilecek projelerin, Silvan Barajı'ndaki can suyunu Diyarbakır'ın 2 milyon 350 bin dekarlık verimli toprakları ile buluşturacağını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyarbakır'da Silvan Barajı'ndan, tarım arazilerine su temini sağlayacak olan 3 milyar 150 milyon lira sözleşme bedelli Babakaya İletim Tüneli projemizde, imzalar atıldı. Silvan Barajı Babakaya İletim Tüneli projemizi başlatıyoruz. Bolluk, bereket getirsin. Ülkemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun."

  • Silvan Barajı
  • İbrahim Yumaklı
  • Babakaya İletim Tüneli

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