İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Yumaklı: Üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık
Politika

Bakan Yumaklı: Üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Ülkemizin tarımsal hasılasının yüzde 15'i, çiftçilerimizin yedide birinin deprem bölgesinde olduğunu düşünürsek bölgede üretimin devam etmesi ve sürdürülebilirliliğin sağlanması gerekiyordu. Biz de üreticimizin ihtiyacı olan desteklerimizi bu dönem içerisinde öne alarak nakdi olarak ödedik. Hayvan çadırlarından yeme kadar üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık.' dedi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık
ABONE OL

EXPO 2023-Kahramanmaraş'ın açılış töreninde konuşan Yumaklı, devletin deprem sonrası bölgenin inşası ve ihyası için bütün imkanlarıyla çalıştığını söyledi.

Bakanlık olarak ilk günden bu yana sahada, çiftçilerin, üreticilerin yanında olduklarını belirten Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin tarımsal hasılasının yüzde 15'i, çiftçilerimizin yedide birinin deprem bölgesinde olduğunu düşünürsek bölgede üretimin devam etmesi ve sürdürülebilirliliğin sağlanması gerekiyordu. Biz de üreticimizin ihtiyacı olan desteklerimizi bu dönem içerisinde öne alarak nakdi olarak ödedik. Hayvan çadırlarından yeme kadar üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık.15 bin 200'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 43 bin 317 küçükbaş hayvanımızı ihtiyacı olan üreticilerimize verdik. 5 bin 750'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı yaptık. 550 bine yakın kanatlı hayvan dağıtımını tamamladık. Dün de büyükbaş hayvan dağıtımına başladık. 1767'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere bölgede 5 bin 809 büyükbaş hayvanı yetiştiricilerimize teslim edeceğiz birkaç gün içerisinde."

Bakan Yumaklı, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'ta düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Organizasyonun hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon kültürümüzü tanıtmaya ve farklı kültürleri tanımaya fırsat oluşturuyor. EXPO'nun depremden sonra toparlanma sürecinde ve ilerleyen dönemlerde marka şehir olma yolunda Kahramanmaraş'a önemli mesafeler katettireceğine inanıyorum."

  • Tarım ve Orman Bakanı
  • İbrahim Yumaklı
  • EXPO 2023-Kahramanmaraş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.