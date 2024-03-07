Bakan Yumaklı'dan 6'lı masaya gönderme: Menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar

Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da, Kurşunlu ilçesini ziyaret etti.

Kurşunlu AK Parti Seçim Ofisi'nde partililerle bir araya gelen Yumaklı, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekti.

Vatandaşların geçen yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye Yüzyılı'nı" inşa etmek için mührü verdiğini anlatan Yumaklı, "O daha birinci günde şunu söyledi, 'Şimdi artık 31 Mart için hazırlanma zamanı.' Bunu sadece bir seçim olarak söylemedi. Bizler köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde, illerimizde hükümetimizle hep birlikte güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar söylediği her şeyi yaptığını ifade eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bizler de onların bakanı olarak ne söylersek yaparız. Çankırı, özellikle tarım ve hayvancılıkta hakikaten üretim anlamında önemli şehirlerimizden birisi olması sebebiyle birçok proje üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Tohum dağıtımı, IPARD projeleri gibi. Bunların hepsinin detayını burada vermeyeceğim. Sizlere herkes bir şeyler vaat ediyor. Bunlar, 28 Mayıs öncesi de vaat ediyorlardı. Önce 3 masaydı, sonra 4 oldu, sonra 5 oldu, 6 oldu en son 7 de bırakmıştık herhalde. Bugün hiçbirisi yok neden yok? Çünkü menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar. Şu anda başka türlü bir takım milletimizin asla tasvip etmeyeceği konularla demlenenler kaldı, onları da siz biliyorsunuz zaten. Gereğini yaparsınız."

Yumaklı'ya AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kurşunlu Belediye Başkanı ve AK Parti Kurşunlu Belediye Başkan adayı Şakir Kaymak eşlik etti.