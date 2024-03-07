İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8486
  • EURO
    34,9201
  • ALTIN
    2207.98
  • BIST100
    9039.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Yumaklı'dan 6'lı masaya gönderme: Menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar
Politika

Bakan Yumaklı'dan 6'lı masaya gönderme: Menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6'lı masanın genel seçimler sonrası yaşadığı hezimetin hemen ardından yaşadıkları kavgalara ilişkin, 'Menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar. Şu anda başka türlü, milletimizin asla tasvip etmeyeceği konularla demlenenler kaldı, onları da siz biliyorsunuz zaten. Gereğini yaparsınız.' dedi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı'dan 6'lı masaya gönderme: Menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar
ABONE OL

Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da, Kurşunlu ilçesini ziyaret etti.

Kurşunlu AK Parti Seçim Ofisi'nde partililerle bir araya gelen Yumaklı, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekti.

Vatandaşların geçen yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye Yüzyılı'nı" inşa etmek için mührü verdiğini anlatan Yumaklı, "O daha birinci günde şunu söyledi, 'Şimdi artık 31 Mart için hazırlanma zamanı.' Bunu sadece bir seçim olarak söylemedi. Bizler köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde, illerimizde hükümetimizle hep birlikte güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar söylediği her şeyi yaptığını ifade eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bizler de onların bakanı olarak ne söylersek yaparız. Çankırı, özellikle tarım ve hayvancılıkta hakikaten üretim anlamında önemli şehirlerimizden birisi olması sebebiyle birçok proje üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Tohum dağıtımı, IPARD projeleri gibi. Bunların hepsinin detayını burada vermeyeceğim. Sizlere herkes bir şeyler vaat ediyor. Bunlar, 28 Mayıs öncesi de vaat ediyorlardı. Önce 3 masaydı, sonra 4 oldu, sonra 5 oldu, 6 oldu en son 7 de bırakmıştık herhalde. Bugün hiçbirisi yok neden yok? Çünkü menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar. Şu anda başka türlü bir takım milletimizin asla tasvip etmeyeceği konularla demlenenler kaldı, onları da siz biliyorsunuz zaten. Gereğini yaparsınız."

Yumaklı'ya AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kurşunlu Belediye Başkanı ve AK Parti Kurşunlu Belediye Başkan adayı Şakir Kaymak eşlik etti.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • Bakan Yumaklı
  • seçim
  • yerel seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.