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Politika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan şehit ailesine ve Kıbrıs gazisine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un ailesini ve Kıbrıs gazisi Reşat Çolak'ı ziyaret etti.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 04:58 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 04:59
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk ramazanın dördüncü iftarında Aydınlıkevler'de ikamet eden ve çevresinde "Reşat Baba" olarak bilinen 86 yaşındaki Kıbrıs gazisi Çolak'ın evine misafir oldu.

Çolak ailesi ile bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından Çolak, çay eşliğinde Selçuk'a Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili anılarını anlattı, madalya, plaket ve maketlerden oluşan 300'e yakın materyali evinde sergilediğini söyledi ve fotoğraflarını gösterdi.

Çolak çifti, Bakan Selçuk ile iftarda aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

- Şehit ailesine ziyaret

Bakan Selçuk ayrıca Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un baba evini ziyaret etti.

Selçuk, şehit annesi Gülten, baba Gülbay Coşkun ve şehidin kız kardeşi Burcu Coşkun ile yakından ilgilendi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk'in de eşlik ettiği ziyaret, şehitlerin ruhuna okunan dualarla son buldu.

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