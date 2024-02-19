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Politika

Bakanlık duyurdu: 8 bin personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu.

IHA19 Şubat 2024 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: 8 bin personel alınacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta gerçekleştirilen Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı. Gerçekleştirilen atama töreninde 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarına yerleştirildi. Yapılan son atamanın ardından engelli memur sayısı 70 bini aştı.

Törende bir müjde daha veren Bakan Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, alımla ilgili detayların yakın zamanda duyurulacağını söyledi.

"BİZ, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI İSTİSMAR POLİTİKALARINA ALET EDEN SİYASETE 'YETER' DEDİK"

Son 22 yılda engelli vatandaşlar için her biri devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak yapılanlara 'yeter' demedik hep daha iyisini planladık, uygulamaya geçirdik. Biz neye 'yeter' dedik, biliyor musunuz? Biz, engelli vatandaşlarımızı onlarca yıl görmezden gelen, onları sadece istismar politikalarına alet eden siyasete 'yeter' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın her bir vatandaşı kucaklayan, şefkat ve merhamet dolu, insanı merkeze alan siyasetiyle engelli vatandaşlarımız için pek çok yenilik yaşandı. Engelleri nedeniyle eğitim-öğretim alamayan, sokağının ötesine gidemeyen birçok insanımız artık kendisini ekonomik açıdan da sosyal açıdan da daha özgür hissediyor" ifadelerini yer verdi.

BAKANLIK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Atama töreninde yeni bir müjde veren Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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